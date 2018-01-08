自由共和國》李筱峰／沒有反對自由的自由

李筱峰／台北教育大學名譽教授

中華人民共和國是目前全世界唯一想併吞台灣的國家。台海雙邊本可建立平等互惠的兄弟之邦（如同英美關係一般），但是，不幸中國對台灣有領土野心，卻成為「敵國」的關係。

說也奇怪，這個敵國的國旗（五星旗）近年來卻經常由一小撮狂熱份子（中國第五縱隊？）拿出來在西門町、一○一大樓等鬧區招搖吶喊，甚至播放「義勇軍進行曲」（中國國歌）。除了數度與台獨旗隊對峙衝突之外，一般民眾對他們的行徑多視而不見，或當鬧劇看，或當瘋子看。

說也奇怪，這個敵國的國旗（五星旗）近年來卻經常由一小撮狂熱份子（中國第五縱隊？）拿出來在西門町、一○一大樓等鬧區招搖吶喊，甚至播放「義勇軍進行曲」（中國國歌）。（資料照，記者黃建豪攝）

不過最近終於有民眾看不下去了，有六、七千人連署要求政府當局應該取締這面敵國國旗。然而法務部卻以尊重「言論自由」為由，不禁止這面敵國國旗在台灣插掛，否則就會「違憲」。台灣果然是自由國家，「自由」到可以讓敵國國旗在台灣招搖。這是所有民主國家找不到的「自由」與「胸襟」。

然而這種「胸襟」果真是尊重「自由」嗎？抑或是非不分、不識自由真諦？我聯想到前西德總理艾德諾（Konrad Adenauer）的往事。戰前艾德諾曾擔任科隆市長，逢納粹黨崛起，艾德諾拒絕與納粹合作，下令撤除懸掛在科隆市內的納粹旗。一九三三年希特勒當選總理後，來到科隆市時，艾德諾拒絕去機場迎接希特勒，結果被解除市長職務。甚至在一九三四年、一九四四年兩度被捕入獄。二次大戰後，艾德諾出任首任西德總理，並主持西德憲法的起草。這位書生政治家不懂憲法精神嗎？不懂「言論自由」嗎？他當年毅然拆除納粹旗是不尊重言論自由嗎？非也，他是理念清楚、是非分明。

戰後的德國，納粹的旗幟符號被嚴格禁止，鼓吹納粹思想是犯罪行為。直到現在，他們還在清算納粹份子的罪行，電視媒體還經常檢討希特勒、納粹黨的錯誤。難道德國不尊重言論自由嗎？非也，德國是「自由之家」（Freedom House）認定的如假包換的「自由國家」。

道理很簡單，自由的最基本真諦是：「自由不能做自我的否定」。也就是說，不能有「反對自由」的「自由」，不能有「侵犯人權」的「自由」，不該有「反對民主」的「自由」。

納粹黨是反民主、反自由、反人權的法西斯政黨；中共一黨專政的中華人民共和國，也是反民主、反自由、反人權的國家（而且還要併吞台灣），五星旗正是代表著反民主、反自由、反人權的意涵。民主台灣怎麼容忍「通敵者」拿著「反民主、反自由、反人權」的敵國國旗招搖吶喊？這種「容忍」是姑息，不是言論自由，是麻木不仁、是非不分。當然，如果台灣有舉辦國際活動的場合，列國國旗並列，五星旗也在其中，這當然沒問題。但是如果像那群動輒揮拳的「愛國同心會」，或是什麼「統一促進黨」成群結隊舉著五星旗，或穿著印有五星旗及「這是我的國家」字樣的衣服，在台灣市街吆喝呼喊，而我們還尊之為「言論自由」，那就簡直有被虐待狂！

別忘了，當年納粹黨的崛起，是藉著高漲的德意志民族主義，利用威瑪共和而崛起的。戰後的民主德國，已經覺醒，不能再有容忍「反民主、反人權」的納粹思想的「自由」。民主自由的台灣，豈真有容許「反民主、反自由、反人權」而且要併吞台灣的「言論自由」？