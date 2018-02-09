胡，怎麼說》這句話，何錯之有？何罪之有？

胡文輝

「從各種角度看世事，你的視野會更開闊（Look at situations from all angles，and you will become more open.）」

這句話何錯之有？何罪之有？

只因出自達賴喇嘛之口，在中國竟成罪大惡極，被打成中國人民「公敵」！

德國賓士汔車（Benz，奔馳）在Instagram上刊出廣告，引用上述英文版達賴的話，竟遭到中國黨、官、民三合一的聯合圍剿，中共黨中央喉舌《人民日報》將此上綱到「與中國人民為敵」、「不懷好意」，黨、官、民分進合擊威脅要叫奔馳汔車奔馳不下去。中國外交部也補一槍，要賓士知錯能改...。

賓士汔車不但被迫下架那段文字、公開道歉，還自我檢討要加強員工再教育，但中國網民仍不肯罷休，聲稱人民情感已受傷害，並繼續追剿。

中國近年來變本加厲的操作攻擊性民族主義，以擴大對外企施壓，來形塑中國中心主義，建構以中共一黨專政、極權專制為核心的所謂「中國價值」，更企圖藉經濟及軍事實力擴張，把這樣不堪的中國價值強銷到全世界。

賓士汔車因為在廣告上引用達賴喇嘛的話，不但被迫下架文字、公開道歉，還自我檢討要加強員工再教育。（圖截自《人民日報》IG）

就現代文明來看，中國這樣搞法，完全不可理喻，根本就是黑幫手段！不過，從中國專制封建黑暗面傳統來看，可說一脈相承。中國專制統治集團一貫包山包海，容不得任何異議，只要是競爭者或異議者，不但鬥倒還要鬥臭。

像黃帝大戰蚩尤，黃帝成了漢人祖先，敗戰的蚩尤被打成以蟲族為名，又如以玁狁、蠻夷等汙名外族，只要不是統治集團的「正統」，就會被汙名化、妖魔化，甚至在歷史中抹去。

中共政權對付達賴，就是承續中國黑暗傳統的狠毒招式，現代網路科技更如惡虎添翼。在中國，達賴的名、達賴的話，幾乎全部抹去，提了就要以惡毒言詞辱罵。現在更把黑手伸到外國企業，未來中國影響力所及的地方，全都會這樣幹...。

在中國，達賴的名、達賴的話，幾乎全部抹去，提了就要以惡毒言詞辱罵。現在更把黑手伸到外國企業。（EPA）

達賴在世界上被公認是道德高尚、宗教修為高深、充滿人文情操的有道之士，只因不服從中國侵略佔領，就遭中國的完全汙衊。

如此政權，如此中國，如繼續擴張勢力，更肆無忌憚的橫行，絕對是人類文明大倒退，退到一個「新黑暗時代」！請問世界上的各民主國家領袖，你還要當這個政權的幫凶嗎？