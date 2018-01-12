胡，怎麼說》這事竟無限上綱...，中國正大興「網獄」！

文字獄殘害人權、扼殺言論自由、嵌制思想...，造成文明衰落，現代「網獄」比「文字獄」更密、更毒、更殘酷、更恐怖！種種現象顯示，中國正大興「網獄」！

北京萬豪酒店。（美聯社）

中國網獄之興，是中共官方與民粹互為表裡，上下交相賊形成的。最新的典型例子就是「萬豪事件」，在全球擁有564家酒店及渡假村的美國萬豪國際酒店集團，代表帳號「萬豪禮賞」發給會員的電子信，將台灣、西藏、香港、澳門與其他國家並列，被中國網民發現後，群起抗議，萬豪禮賞當天道歉、次日又聲明尊重中國主權和領土完整。

中國網民卻不罷休，肉搜發現萬豪禮賞曾對「西藏之友」在推持賀萬豪禮賞的國家別作為上按「讚」，這個讚字使中國網民激憤捉狂，迫使萬豪收回讚字。中共黨中央喉舌新華網則措詞嚴厲指責萬豪「此事關乎中國主權，不容挑戰和觸犯」云云。於是，法辦、網攻、登門抗議等等蜂擁而上圍剿，萬豪在中國在近期想見一定不好過。

中國萬豪酒店發布道歉聲明。（圖擷取自微博）

一個讚字威力那麼大？中共官方竟然政治上綱到以挑戰中國主權來威嚇！「網獄」就是這樣形成的。

台灣藝人不時傳出被「舉報台獨」事件，也是中國官方加網民所羅織出來的「網獄」，用來構陷、加害、加罪、逼壓人民。

習近平要打造的新時代中國夢，難道就是「新時代中國特色網獄」？（美聯社）

中國的網獄竟也隨中國投資各國而輸出，最近就傳出有個中國惡老闆在澳洲開火鍋店，台灣女生去打工，中國老闆問她：台灣是不是屬於中國？她回答：當然不是。竟然馬上遭開除。這根本就是政治審查及迫害！更顯示中國網獄如影隨形魔網處處。

在中國，網路嚴控更無所不包，劉曉波三字不用說了，北京清退低端、紅黃藍等事件，刪除徹底、威嚇噤聲，讓人見識到了專制威力，現在更加上臉部辨識系統、DNA全面建檔、大數據等科技工具，網獄更大更嚴更密了。

中國廣大的「天網」，加上臉部辨識系統、DNA全面建檔、大數據等科技工具，網獄更大更嚴更密了。（路透）

從中國歷史來看，大興文字獄時代，就是文明衰落之始，習近平要打造的新時代中國夢，難道就是「新時代中國特色網獄」？