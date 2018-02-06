胡，怎麼說》M503是一面照妖鏡...

中國片面啟用威脅飛安及台灣國防的M503及4W航路，爭議果如預料，延燒到台商春節返鄉機票問題，而且還會燒到春節後。

台聯日前（4日）指出，中國當局挾持M503航路阻礙我台商春節返台班機，引發台商被台灣及中國政府挾持之不滿。（資料照／台聯提供）

這把火，當然是中國放的！但是，這把火，卻早就被設定在台灣延燒，目標就是燒向台灣政府，在春節時刻，親中政客、媒體更在中國放的火上，添柴、加油、煽風。

台灣以暫不核准中國使用M503的廈航、東航176班春節加班機，希望兩方協商M503飛安影響及相關問題，但是，中國卻設下台灣必須承認「九二共識、一個中國」的前提。

中國設下的一中前提，說白了，就是台灣先交出全部（接受一中），才跟你一點一點談給不給，根本就是不顧飛安、吃人夠夠！

台灣以暫不核准中國使用M503的廈航、東航176班春節加班機，希望兩方協商M503飛安影響及相關問題，但是，中國卻設下台灣必須承認「九二共識、一個中國」的前提。（資料照）

中國更倒果為因，把責任推給台灣，利用台商春節返台過年來回機票很緊張的當下，訴諸民族節日、親情、人倫等反打台灣，其實，問題根源就在M503，如果中國真的那麼重視春節的傳統節日，可以暫停使用M503北向、可以透過協商找出兩方都能接受的方案、可以准許台灣的航空公司加班，但是，中國就是鐵釘一支，硬幹，狠幹，蠻幹！

廈航、東航那176班，估計約5萬個座位，在一月中旬就傳出我方民航局暫不核准，到春節約有一個月時間，台商可以設法調整行程及假期，相信多數都找到替代方案。

但是，中國國台辦及台灣親中媒體，卻把「5萬台商打包」成為攻擊台灣政府的武器，開口閉口就稱5萬台商有家歸不得云云，但真相絕非如此，把「5萬台商打包」反而凸顯其政治意圖包藏禍心。

其實，M503爭議就如一面照妖鏡，如果你認為中國怎麼放火、怎麼霸凌台灣、怎麼侵門踏戶、步步進逼、不顧飛安都可以，台灣連一點反制都不行、只能任欺、任凌、任壓、任火燒，那麼，照妖鏡照見的你，只是中國的一條走狗，到處汪汪亂咬台灣，其他也沒什麼好說的了。