胡，怎麼說》2017，入霾；2018，出霾？

華燈初上，高雄地標八五大樓在霧霾中隱約可見。（記者張忠義攝）

告別2017年的回憶，不見最後夕陽暮靄、霞輝萬丈，到處見到的都是霾，霾，霾！

迎接2018年的初始，只見跨年煙火盛放、火樹銀花，人人口罩，仍是霾，霾，霾！

2017年，無可奈何入霾去，霾來霾去總算過去了；2018年新春第一願，出霾！無論是空氣品質、經濟、國運、世事，都能夠走出陰霾！

空污嚴重，跨年晚會上可見不少民眾戴口罩到場。（記者吳俊鋒攝）

當今台灣的天空最大的霾，就是來自中國的霾，昨夜2017、今晨2018，全台都籠罩在中國霾中。當然，台灣自產的霾占了七成左右，中國來的霾則加重霾害，內外霾夾攻，可能連幾天都難得見到青天白日。就以舉重比喻，你勉為其難的舉起70公斤，外頭又加30公斤在你的槓鈴上，你可能馬上不支倒地。

對於外來的霾害，部分官署及環團每以「境外」稱之，但是，環顧台灣四週，霾不會來自外太空，也不會來自太平洋，最主要還是來自中國，為何稱境外、不稱中國？有何好避諱的？實令人不解！

中國一架轟六轟炸機行經台灣海峽西側。我國戰機伴飛轟六轟炸機照片。（資料照，國防部提供）

其實，除了空汙的霾害，台灣遭遇的「中國霾」真不少，佈署1700枚導彈對著台灣，就是台灣經年累月必須面對的中國「武嚇霾」，2017年以來，中國變本加厲，戰機、轟炸機等編隊繞飛台灣境外四週空域成了常態，「武嚇霾」更逼近台灣了。

統戰、拉攏、收編台灣的急統派政黨、社團，或滲透到台灣內部或四處滋事擾亂台灣，就是中國製造的「統戰霾」。

由「白狼」張安樂所率領的中華統一促進黨10月1日下午於台北車站附近舉行大遊行，慶祝中共國慶。遊行隊伍身著中國五星旗上衣、手持五星旗走上街頭。（資料照，記者羅沛德攝）

又如，中國網軍經由親中的知台人士指導，並以大數據分析，暗中操作不利政府的議題，煽風點火擴大事端，讓政府左支右絀，則是中國製造的「網攻霾」。

還有，國際外交打壓、法律戰、經濟戰等等等，都企圖迫使台灣陷入中國製造的霾害中。

今年台灣能否出霾？中國「減霾」是不可期待的，台灣必須減少內耗，增進國力，加強抗壓能力，才能面對及對抗鋪天蓋地、席捲而來的中國霾！