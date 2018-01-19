胡，怎麼說》中共上了台獨的當？！

林心如「我的男孩」從禁播到復播風波，是中共上了台獨的當？但台獨又沒人有興趣去搞這種陰謀，哪來誘使中共上當？除非中共自己搞陰謀，陰謀不成反上了自己的當！

在中共發現上了自己的當後，就找理由遮羞掩醜，聲稱打壓已向中共交心坦白的林心如，可能反而上了台獨的當。

其實，中共打壓台灣經常搞這種不入流的惡質伎倆！像這樣瘋狂亂棒打台獨，卻造成反效果，打到他們自己或自己人的案例，簡直罄竹難書。

林心如一般被歸為親中傾紅、非台派藝人，「我的男孩」被中國禁播，應該是被亂棒錯殺。圖為《我的男孩》開鏡記者會。（資料照，記者陳逸寬攝）

源頭禍首當然是習近平領頭的中共黨中央，把反台獨列為重要政治工作，於是，中共各對台工作系統如台辦、統戰部門、文宣喉舌、廣電部門等，不管頭上插著雞毛或令箭，它們就像一群惡狼，帶著以「舉報台獨」為常業的「倀鬼」，加上豢養的網軍，撲向在中國有商業利益的藝人、名人、商人等等，肉搜每人生平的所有言行，做網路文革式公審，有如被關入「網路監獄」嚴刑拷打，遭惡罵羞辱，以及作品或產品被下架、禁播、禁演等懲罰。尤其是依靠中國市場的藝人，經常成為惡狼們口中流涎下的羔羊！

習近平領頭的中共黨中央，把反台獨列為重要政治工作，各對台工作系統像一群惡狼，撲向在中國有商業利益的藝人、名人、商人等等。（資料照，路透）

林心如一般被歸為親中傾紅、非台派藝人，「我的男孩」被中國禁播，應該是被亂棒錯殺，她被迫再向中國政治表忠，以求赦免，不過是重申舊調，對中國打台獨沒有任何加分效果，反而引起台灣人民對中國更大的厭惡反感，這才是中方放手的要因，卻又嫁禍台獨陰謀，稱不要上了台獨的當，極權專制的醜惡嘴臉真難看。

最近，中國幹話放盡、沒效、改說反話的賤招出現了，像中國一家網媒做民調，中國網民97%挺小英連任，題中卻附帶中國統一台灣因此更有理由了、更快實現統一了。

中國幹話放盡、沒效、改說反話的賤招出現了，像中國一家網媒做民調，中國網民97%挺小英連任，題中卻附帶中國統一台灣因此更有理由了、更快實現統一了。（資料照，記者王藝菘攝）

又如，中共一家鷹派媒體，在對台放狠話後，突然宣稱要向答問時表示二枚飛彈可炸垮三峽大壩的蘇紫雲道歉，說是不要干擾驚了台獨夢，夢醒了台獨就完了云云。

以上賤招曝露中共目前對台灣一硬到底的策略，看來是黔驢技窮了！