胡，怎麼說》被「突襲」的台灣，外迫、內壓交相...賊！

2018年初始，台灣就不平靜，同時遭到內、外「突襲」，簡直面臨外迫、內壓交相賊！

外迫，中國突襲式片面啟用M503、3W兩岸爭議航路，中國藉口飛航之需，實質上是進逼到距海峽中線僅7.8公里，意圖勒緊台灣脖頸的陰謀。

若是飛航之需，飛安就應列入最優先考量，事前協商是絕對必要的事，中國卻突襲式片面逕行啟用、隨即飛航，根本罔顧人命。

中國本質就是吃定台灣，蠻橫的先用先佔了，看你能怎麼樣，你不能怎麼樣，那它佔的、片面啟用的，就成了它的了。台灣要求協商談判？中國就以被它片面佔用的，當做它本就擁有的條件，台灣為了飛安就必須懇求它讓一點點。

這個政權竟如此罔顧飛安、不顧人道與人命，還厚顏無恥說什麼「兩岸一家親」？

中國片面啟用M503、3W航路，對台灣的空防有具體威脅，台灣可能須派一定數量IDF戰機（圖）常駐澎湖。（資料照，記者廖耀東攝）

更蠻橫的是，中國還預設政治前提，台灣必須承認「九二共識」才有兩岸協商，九二共識就是一中原則，這簡直就是逼台灣用「跪姿」去求它。

藍營砲口向內，指稱中國拒與台灣協商是因蔡政府不願接受九二共識，但從中國對台陰、陽謀來看，即使台灣承認九二共識，中國也會把這視為它已擁有的，下一步就從這裡再施壓台灣做更大讓步，直到併吞台灣。

中國片面啟用M503、3W航路，更對台灣的空防有具體威脅，這是中國對台軍事干擾神經戰的一部分，M503航路逼近台北飛航情報區，最接近處僅7.8公里，稍偏離就會侵入我飛航情報區，台灣的空軍戰機恐必須部署隨時待命，可能須派一定數量IDF戰機常駐澎湖。

2018年初始，台灣就不平靜，同時遭到內、外「突襲」，簡直面臨外迫、內壓交相賊！圖為時代力量立委在總統府前抗爭。（資料照，記者方賓照攝）

中國對台灣四週海空域的「蠶食 」策略根本就是陽謀，把軍機、軍艦進出台灣南、北兩端還繞台灣四週常態化，這是中國進窺太平洋戰略的一部分，但同時具有圍困台灣的軍事企圖。在台灣內部，中國也陰謀佈建可直接指揮的勢力，日前曝光的共諜案星火、燎原計劃只是冰山一角。

「外迫」，如此沉重，大家好像看不見；「內壓」，也接踵而至。為了反勞基法修法，時力黨突襲總統府前激進抗爭方落幕，勞團接著突襲台鐵台北車站佔軌癱瘓火車抗議。

時力黨突襲總統府前激進抗爭方落幕，勞團接著突襲台鐵台北車站佔軌癱瘓火車抗議。（記者黃耀徵攝）

勞基法修不修，是公共政策之爭，應在民主體制內解決，在國會論戰表決，不然就發動公投。目前出現的論調卻是，為了目的，施壓手段可以不擇！難道這就是所謂的正義？置大多數台灣人民於何地！

如不能停止或減少內耗，台灣將伊於胡底！