胡，怎麼說》新法上路前三必「打」！

新版勞基法將在春節後上路，為排除「路障」，新法上路前三必打，一是打「假」，二是打「極端」，三是打「打高空」。

打假之必要！修法過程及修法完成後，有太多假消息流傳，像修法甫完成就出現的那個懶人包、像根本違法的什麼無敵邪惡班表、加班可選擇換補休變做白工等等。

勞基法修法的得失利弊，本就是永不停歇的拉鋸爭議，但部分反修法者把此次修法視為全輸全贏、你死我活的鬥爭，說謊、製造假消息，成了他們為達目的必要之惡，被抓包也無羞愧色。

不少假消息出於政治動機，惡意製造、故意扭曲、以假亂真，有些則出於誤解，錯誤解讀、誤導認知，不管是假是錯，政府主管部門都責無旁貸，必須迅速、確實、不厭其煩的用最讓人易懂的方式打假、破假，讓人們了解新版與舊版差異何在。政府部門更必須了解，打假是一場新興的網上戰役，必須做好充分準備，對假消息源頭迎頭痛擊。

新版勞基法將在春節後上路，為排除「路障」，新法上路前三必打，一是打「假」，二是打「極端」，三是打「打高空」。圖為勞團在立法院抗議勞基法修法。（資料照，記者廖振輝攝）

打破極端之必要！網路流傳的是把所有各項條件都推到極端，片面截取完全不利勞工的部分，再假想一個極端的慣老闆行惡。這種極端事例，大都是想像、虛擬出來的，製造的動機、目的，不言可喻。除非勞動單位官員、勞工、媒體全都是「廢」，才有可能發生；而且這種惡、慣老闆的事業一定做不久了。

任何法律推到極端，都會遠離現實，用以框限社會，反成大害，因此不能以極端立法，不過，極端案例萬一真的發生，政府部門須先想好處置對策。打極端有兩面，虛擬的極端要打破，如真發生勞工受害極端案例，也必須即刻出手。

網路流傳的是把所有各項條件都推到極端，片面截取完全不利勞工的部分，再假想一個極端的慣老闆行惡。圖為勞團抗議勞基法修法，至台北車站臥軌，癱瘓進站列車。（資料照，記者黃耀徵攝）

打打高空之必要！勞基法修法爭議所以難止，重要原因就是被無限上綱到低薪、工時過長、甚至貧富差距的社會分配問題，不少自命自由派、身居高端的人士，立論大都如此，但是，要透過修勞基法解決以上「大哉問」，是不能承受之重，根本就是大打高空。像低薪問題，跟勞動生產力、企業競爭力、勞動市場供需都相關，而且環環相扣，不是修勞基法所能解決的。例如，如果修勞基法可讓人人都向台積電薪資看齊，那就快快用力修，問題是不可能；如果修太過頭，反有負面效果。

諾貝爾經濟獎得主、行為經濟學派大家理查‧塞勒在「不當行為」書中引述經濟學家恩斯特‧費爾的一個實驗指出，企業給的薪水若高於最低工資，可讓員工投入更多努力做為回報。（資料照，美聯社）

最後要說的是，勞基法是基本、底線，去年諾貝爾經濟獎得主、行為經濟學派大家理查‧塞勒在「不當行為」書中引述經濟學家恩斯特‧費爾的一個實驗指出，企業給的薪水若高於最低工資，可讓員工投入更多努力做為回報。這個實驗結果支持了艾克羅夫提出的概念，即聘雇合約可被部分視為禮物交換，雇主如善待員工，給予較多薪資及更好工作條件，員工會回贈以較多努力及更低流動率。相信這才是台灣社會期望的勞資關係正向發展。