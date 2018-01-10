胡，怎麼說》林心如事件-中國又玩黑幫綁架勒贖手法

冷眼看林心如事件，這根本又是綁架勒贖的黑幫手法！

以「舉報台獨」為工具，綁架你的電影、你的名...做人質，不讓作品上架、出版、發行、封鎖你的演出，逼你付出贖金-公開表態反台獨、聲明自己是中國人等等，中國這套手法跟黑幫綁架人質、勒索贖金，勒索得逞才放人，又有什麼不同？即使綁錯人，它也不說，當事人遭折騰，沒遭「撕票」已屬萬幸！

冷眼看林心如事件，這根本又是綁架勒贖的黑幫手法！（資料照，記者胡舜翔攝）

擇「肥」而綁，是黑幫與中國綁架勒贖的共同，黑幫綁架對象，是付得出高額贖金的有錢人，中國綁架的對象，則是有名聲、有影響力的人或企業主。

過去，就曾傳出多位到中國投資的企業家，因在中國的企業被綁架，被迫政治表態反台獨、發表支持一個中國、統一等論調。

藝人，因她或他的名，也常傳出遭中國以「舉報台獨」綁架，要求公開表態反台獨、自己是中國人等，否則就禁演所有作品及封殺演出機會，像周子瑜事件、林心如事件等等。

周子瑜也曾遭中國以「舉報台獨」綁架，要求公開表態反台獨、自己是中國人等。（資料照，記者吳俊鋒攝）

中國，一個那麼大的國家，還高唱什麼新時代偉大中國夢，竟然大搞黑幫綁架勒贖手法，簡直卑劣至極！簡直惡質不要臉到令人匪夷所思！

中國這套黑幫手法一搞再搞，除了製造「寒蟬效應」，逼迫在中國投資、生意、演出、行銷等的人，因擔心遭舉報綁架而噤若寒蟬，只能乖乖唯中國之命是從；中國更企圖藉此威嚇所有台灣人民，製造人人自危效應，久而久之成為中國的「順民」。

絕大多數台灣人民，對中國那套黑幫手法，只會更厭惡、更唾棄，但目前在台灣內部，竟也出現有人對中國的惡行俯首貼耳、軟到不行，對台灣卻另一種面目，因此，不能說中國黑幫手法沒有一點效果。台灣真的必須拿出有效防範、反制策略才行。

中國，一個那麼大的國家，還高唱什麼新時代偉大中國夢，竟然大搞黑幫綁架勒贖手法，簡直卑劣至極！（法新社）

舉辦台獨那套黑幫手法一搞再搞，部分原因是台灣內部有人「為黑作倀」，有諂媚中國為其服務的「倀鬼」，加上中國網軍藉機興風作浪，才會使黑幫伎倆得逞。

批評林心如的表態過頭、完全忘本、倒貼中國之時，也請看清中國的黑幫黑手如黑洞！