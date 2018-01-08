胡，怎麼說》飢寒做訴求，時力激進抗爭的政治解析

禁食、淋雨、天寒...，從當前的政治情境分析，時力黨五立委在總統府前的反勞基法修法抗爭，策略應是運用所謂「心中最軟的一塊」，以飢寒身受做訴求，爭取社會同情及勞工向心，尋求小黨擴張力、影響力、未來權力的最大化，但也把抗爭迅速升高到政治鬥爭層次。

小黨如何壯大自己？找題目對大黨、尤其執政黨發動抗爭及鬥爭，似乎是不二法門，一次忍飢淋雨受寒抗爭的爭取到的同情效應，可能勝過多少年的基層打拚，這是小黨的策略，得失之間，應各自評估計算，並負起責任，這裡不評論時力激進抗爭的是非對錯，只試著解析背後的權力爭奪意含。

時力黨五立委在總統府前的反勞基法修法抗爭，運用所謂「心中最軟的一塊」，以飢寒身受做訴求。（記者方賓照攝）

抗爭的議題-勞基法修法，似乎也像是配角，因為，如果像抗爭所訴求的反勞基法修「惡」，在完成修法後，真的會讓眾多勞工受害，那麼，完全主導這次修法的民進黨，一定「惡果」吃不完，選舉慘到不行，時力黨又何必把抗爭上綱到政治鬥爭層次？

從時力黨的大動作及效應來看，時力黨應是藉此標舉「左派」政黨旗號，以區隔、施壓、擠開民進黨現在仍想左右通包的空間，進占政治光譜中左派位子。

有人質疑為何民進黨不溝通？但此事已關乎政治權力爭奪及政治光譜卡位，溝通只是拖延的代名詞，若一方以「朕即正義」自居，非依他們不可，沒妥協空間，又如何溝通？

而民進黨如依時力要求退回勞基法修法，重大政策性法案遭退回的政治效應及社會反彈，賴內閣恐將面臨崩盤，形成執政危機，這是民進黨蔡政府難以承受之重，依法定程序通過勞基法修法，並承受修法過程及結果的責任，應是民進黨目前唯一選項。

藍委蔣萬安曾以杯葛勞基法修法獲「站神」之名。（資料照，記者黃耀徵攝）

順便看國民黨，藍委蔣萬安曾以杯葛勞基法修法獲「站神」之名，但看看藍營執政的縣市長，龍頭新北市長朱立倫表態勞基法需修法，南投縣長林明溱更曾痛批現行勞基法是「惡」法，不利勞資經濟，他指示研議不實施並另訂自治條例。蔣萬安豈不就是跟朱立倫、林明溱等縣市長對幹？難道國民黨立委是左派、縣市長卻是右派嗎？

台灣是民主國家，政治抗爭是常態，不必太大驚小怪，但不管是左是右，任何抗爭都不應沒完沒了，應回到國會論輸贏，也可訴求下次選舉，再不然就發動公投，訴諸直接民意定高下！