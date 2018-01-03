胡，怎麼說》敗事小咖就這樣 潛藏大咖危害超恐怖！

「成事不足、敗事有餘」的小咖就已這樣，潛藏的大咖對台灣國安的危害之大，令人感覺超恐怖！

台北地檢署昨天發布的周泓旭共諜案偵結說明，揭露了中國對台的種種陰謀、陽謀。（記者劉信德攝）

台北地檢署昨天發布的周泓旭共諜案偵結說明，揭露了中國對台的種種陰謀、陽謀，令人觸目心驚，包括在台灣內部發展組織、長期滲透軍隊、設燎原網等亂台促統的「星火T計劃」、甚至準備籌組「聽共黨指揮、平時可用、戰時管用的紅隊」。

令人覺得危害超恐怖的，不是周泓旭及他利用的那幾個新黨小咖，即使本案幕後的黑手中國國台辦，在中國對台統戰的份量還算不上大咖，本件共諜案只是冰山一角，問題更在潛在水下的大冰山-背後大咖，中國大咖如中央政治局、軍委會、國安部、統戰部等，對台灣的佈建對象、層級，一定也是大咖，伺機或可能已潛藏在台灣內部。

燎原新聞網。（擷自網路）

還有就是中共的「錢」在作祟，北檢直指國台辦準備一年花1500萬到1600萬元支助王炳忠等在台發展組織（王炳忠已否認），北檢並爆出「共諜價目表」以及國台辦將出面聯繫廣告商贊助燎原網站經費等，曝露中共在台賄買吸收統派、發展組織的運作情況。

這個共諜案可算是中共對台工作的「試點」，這些錢算是試辦經費吧。中國謀求併吞台灣，統戰對象遍及政、商、媒、學、社團、社運團體等，收買攏絡灑出的錢應千百倍於此。

新黨青年委員會召集人王炳忠疑涉犯「國家安全法」，住家19日早晨被檢調搜索，調查員於中午將王炳忠帶離住所約談。（記者羅沛德攝）

中國國台辦這回「偷雞不成反蝕大把米」，不但本案被破獲，中共對台的陰謀策略也曝光了，讓台灣人民警覺。上月十九日檢調搜索約訊王炳忠等，國台辦跳腳怒罵台灣當局，等於招認自己就是幕後黑手，昨天就學乖了，只以「無稽之談」回應。當時馬英九及藍軍政學媒，為聲援王炳忠，開口就大罵政府及偵辦的檢調，納粹、法西斯、白恐、綠恐等等，現在都該閉嘴了吧！

說本案讓人感覺超恐怖，絕不是懼怕，不要因此人人自危，更不是要政府增加對人民的監控、限縮人權及言論自由，而是要大家一齊醒覺，中國的威脅時時刻刻都是冷冰冰的沉重現實。

台灣要生存發展、民主自由要確保，大家就沒有醉生夢死的條件！