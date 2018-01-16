胡，怎麼說》習大帝的中國帝國魔影正逼近...

習近平在盤算什麼？中國種種作為顯示，習近平在中共十九大形同登基為「習大帝」以來，一個新興的帝國-中國已隱然可見，習大帝正以帝國擴張為內部高壓統治可能發生的裂變紓壓！

最近中國施壓威迫萬豪酒店、達美航空、zara、寶格麗等國際性企業，禁止將台灣、西藏、港澳等列入國籍別選項，這絕不是單一偶發事件，而是中國要將其國內法-反分裂國家法強迫國際企業遵守，只要企業在中國投資，都不能免於遭這種獵巫行動的獵殺。中國國內的企業或網媒等，如誤觸地雷，立遭整肅從而全面檢視肅清。

中國真正要獵殺的對象，當然是台灣的主權國家地位，台灣的國際外交遭中國打壓封鎖，但台灣在大部分國際活動，仍具國家或政治實體地位，現在，中國使出毒辣狠招，連國際經濟生活交流上也全面打壓台灣。

習近平在中共十九大形同登基為「習大帝」以來，一個新興的帝國-中國已隱然可見，習大帝正以帝國擴張為內部高壓統治可能發生的裂變紓壓！（法新社）

在中國內部，中共中紀委最新公報要嚴打兩面人、兩面派等六類，深層的意含很清楚，就是只許效忠一黨（中共）、一人（習近平），這是專制極權高壓管治內部的一環。習大帝統治下，內部社會控制更嚴，網管更緊，維權被全面壓制，宗教掌控更烈，清退低端並沒有鬆動，只是哀哀無告的聲音不許發出....。

內控太緊，內部壓力無處紓解，中國帝國將有裂變危機，對外擴張就成了紓壓管道，台灣無法避免的成為目標，除了軍事上機艦繞台施壓，前述的將反分裂法擴張到國際、顛覆國家政權罪及於台灣人民等，都是帝國主義外擴的一環。

在主權日中台三方有爭議的釣魚台，中國也愈玩愈大愈強硬，最近派軍艦（包括核潛艦）到釣魚台24浬內鄰接區海域，又派海警艦編隊進入12海浬自稱是它的領海內巡航，和日本對峙升溫。在南海，中國在永暑礁等建軍港、軍機場等，宣示實質有效佔據。除了美國能夠行使「自由航行權」，未來其他國家可能要看中國臉色。

在主權日中台三方有爭議的釣魚台，中國也愈玩愈大愈強硬，最近派軍艦（包括核潛艦）到釣魚台24浬內鄰接區海域，又派海警艦編隊進入12海浬自稱是它的領海內巡航，和日本對峙升溫。（路透）

經濟擴張是中國帝國主義擴張的本錢，中國帝國擴張未來必加強經濟擴張需索，經濟擴張與帝國擴張互為表裡。

台灣正漸漸被中國帝國擴張的魔影籠罩，估計未來15到20年，中國帝國魔影恐怕會完全籠罩台灣天空，魔掌將直接伸入台灣，目前的自由民主生活方式恐將不易維繫。

魔影逼近，台灣內部卻無警覺，不是你爭我奪大量內耗，就是醉生夢死混混過。有人想方設法突破中國封鎖，如武備大量地對地飛彈的毒蝎戰略，卻有媒體及政客批判這種想法「沒人性」，天老爺！中國部署近兩千枚飛彈對著台灣，還有長程多管火箭準備封鎖台灣港口，戰機、轟炸機繞著台灣飛，那有絲毫人性嗎？

可憐台灣！妳離中國太近，陷入中國太深，卻...。