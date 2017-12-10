這是假消息》注射流感疫苗被科學證實在幾年後會削弱機體的免疫應答的功能？疾管署：這是錯的

我們可以冒著併發症的危險，選擇自然感染；也可以聰明選擇施打疫苗，讓體內產生免疫力，就算今天真的感染了，症狀也會較為輕微。事實上，我們的疫苗已為人類立下大功，網路流傳的訊息是錯誤的，又一直講疫苗的壞處可能令民眾陷入更大的風險。

◎這是假消息



LINE 傳「注射流感疫苗被科學證實在幾年後會削弱機體的免疫應答的功能」這篇謠言文章，讓有小孩的家長也瘋傳到不行，擔心打流感疫苗是不是對小朋友不好，或降低自身的免疫力？疾管署和台大醫院醫師都出面澄清囉！這與人體一般免疫功能無關，亦不影響流感疫苗產生的保護力，別再亂傳了。

曲解注射流感疫苗會削弱機體免疫應答功能



原始謠傳版本：



注射流感疫苗被科學證實在幾年後會削弱機體的免疫應答的功能



作者：愛德華 •摩根 2017年10月22日



一項由美國俄亥俄州立大學維克斯納醫學中心進行的醫學研究發現注射過流感疫苗的女性在幾年後機體的免疫應答功能被削弱了。



麗莎•克裏斯琴博士是此項研究的首席研究員，她總結說：“有越來越多的證據表明在幾年前注射過流感疫苗的人在現在的檢測中機體表現出較低的抗體應答。



該研究再次證明流感疫苗注射行業的官方和其企業運作的媒體串通一氣，虛假報導並蓄意散播欺騙性的訊息。注射流感疫苗根本不是像人們想象的那樣為機體抵抗流感病毒提供保護，反而讓接受疫苗注射的人更容易受到流感病毒的感染，身體遭受感染後他們還錯誤地認為他們需要去注射更多的流感疫苗來得到“更多保護”。



而事實是，流感疫苗注射本身導致了流感病毒感染人群數量的增加。換句話說，要想讓流感病毒傳播地更快就一定需要注射流感疫苗。從實際的效果來看，流感疫苗讓流感病毒感染的範圍更廣泛，這樣流感疫苗的需求量就更大了。這就是一個“完美”的自產自銷式的醫學騙局，絕對是偽科學和媒體造勢以達到邪惡目的的典型。



在我下面的新聞影片中，你會看到如下內容：

在2008年接受流感疫苗注射的人在幾年後遭受流感病毒感染的比例增加了250%。

一項發布在《人體和環境毒理學》的研究發現含汞的流感疫苗導致了2009年流感季節期間死胎率增加了4250%。

疫苗行業支持並推出的流感疫苗注射的文章就是一個醫學騙局，通過基於事實的證據很容易就能被推翻。

注射過流感疫苗的人在真實的全球流行病大爆發到來時會首當其沖的遭殃，因為他們最容易受到感染。



更多內容請觀看我的完整影片：

文章來源：

https://www.naturalnews.com/2017-10-17-bombshell-flu-shots-scientifically-proven-to-weaken-immune-response-in-subsequent-years-researchers-stunned.html



原文：

https://prepareforchange.net/2017/10/22/bombshell-flu-shots-scientifically-proven-to-weaken-immune-response-in-subsequent-years-researchers-stunned/



本文出處網址: https://www.golden-ages.org/2017/11/02/20171102-01/

謠言破解說明：

真的純屬謠言一則，雖然似乎引用了國外網站的文獻和研究，疾管署和台大醫師也表示網路流傳的訊息是錯誤的，若是一直強調疫苗的壞處，只會讓民眾冒更大的風險而已，還是建議民眾仍應每年接種流感疫苗。

正確闢謠解釋：



疾管署的回答，指出網路這是錯誤訊息，儘管根據一些國外研究，每年接種流感疫苗者所產生的抗體，雖然可能較第一次接種流感疫苗者為低，但這與人體一般免疫功能無關，亦不影響流感疫苗產生的保護力，因此建議民眾仍應每年接種流感疫苗。



另外根據「康健」的採訪，台大醫院小兒部主任黃立民醫師表示：流感疫苗顧名思義就是將流感最重要的抗原注射到體內，以產生流感病毒抗體，提供將來流感發生時的保護力。施打疫苗，當然也不會降低自身的免疫力。另外可能會有人質疑，罹患流感後產生的抗體是否較為全面？他也表示的確是這樣的，但是這卻得冒著走自然病程的風險，就流感而言，每1萬人感染就有1人會死於流感相關併發症。



黃立民醫師表示：我們可以冒著併發症的危險，選擇自然感染；也可以聰明選擇施打疫苗，讓體內產生免疫力，就算今天真的感染了，症狀也會較為輕微。事實上，我們的疫苗已為人類立下大功，網路流傳的訊息是錯誤的，又一直講疫苗的壞處可能令民眾陷入更大的風險。



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：疾管署 - 網路上流傳，有研究發現注射流感疫苗被科學證實在幾年後會削弱機體的免疫應答的功能，請問是真的嗎？



資料來源：康健 - 【破解謠言】流感疫苗將影響免疫功能？