有道是，飯可以亂吃，吃壞了，頂多自已身體痛苦不影響他人。 話卻不能亂說亂傳，不然誤導他人可以就不好了！更何況LINE上傳的消息，還是當心點好，免得好心卻害到人！

◎這是假消息

最近 LINE 收到這樣魚頭切開的照片，裡面看到不明卵狀物，謠言說不要以為這是魚卵，說這是因為海底污染造成魚染病的結塊，是一種毒素，要大家千萬不能吃！事實上這其實是來自國外關於沙丁魚的謠言，只是翻譯成了中文。

魚頭切開卵狀物是海底污染毒素的謠言

原始謠傳版本：

如果你們把魚頭切開，看到類似这樣的卵状物，不要以為這是魚卵。这是因為海底污染造成魚染病的的結塊，是一种毒素！千万不能吃！

切開沙丁魚頭，看到類似这樣的卵状物，是一种毒素？！（照片來源：Ministry of Maritime Affairs and Fisheries）

謠言破解說明：

真的純屬謠言一則，在國外已經闢謠了，當初照片的謠言是印尼出售的沙丁魚罐頭中，裡面的結塊卵狀物內含有毒重金屬。印尼政府也出面解釋了，表示裡面沒有重金屬，而且也是根據聯合國糧食及農業組織製訂的食品安全和質量標準封裝的，所以不要再傳這個謠言囉！

正確闢謠解釋：

照片中的卵狀物，看起來很像卵或球型水晶體，印尼政府表示是一種很常見的無害寄生蟲（Glugea sardinellensis）引起的，這是一種保護作用，清洗煮熟後一樣可以食用，在魚的身上很常見，相關闢謠內容可以參考 JakartaGlobe 的報導，印尼政府呼籲不要誤信謠言，裡面並沒有重金屬，更不是海底污染造成魚染病的結塊。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：JakartaGlobe - Gov't Urges Public to Ignore Rumor About Contaminated Sardines

本文經授權轉載自 這是假消息 : 魚頭切開看到卵狀物是海底污染的毒素？這是國外沙丁魚的謠言啦！