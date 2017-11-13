由於「糞腸球菌」主要從糞便中分離出，「屎腸球菌」則是從腸道中分離，兩者也可能從環境中分離出來，兩種球菌不像乳酸菌、比菲德式菌等，菌株穩定，糞腸、屎腸球菌經過人體或是環境，容易接觸外在細菌，使外在的物質容易汙染原有的菌株，有可能會有遺傳物質的轉移。

這是假消息

最近 LINE 傳內容為「你有買這些益生菌嗎？它們即將被禁用了」這樣的訊息，說市面兩種常見的益生菌將來會被禁止使用在食品原料上，有的人可能以為是謠言，紛紛傳訊詢問，但食藥署確實是有這樣的公告，有預告訂定「糞腸球菌（Enterococcus faecalis）及屎腸球菌（Enterococcus faecium）不得作為食品原料使用」的草案，這內容是真的囉！只是還有許多討論空間。

關於益生菌腸球菌禁用的訊息

【你有買這些益生菌嗎？它們即將被禁用了】



食藥署公告市面兩種常見的益生菌將來會被禁止使用在食品原料上，

分別為「糞腸球菌」以及「屎腸球菌」。

這兩種腸球菌培養環境條件較寬，因此價格低廉，

許多號稱百億千億菌菌數的廠商會藉此為菌數灌水。

益生菌其中一項好處就是抑制壞菌，

然而腸球菌卻容易被壞菌影響，包含易被污染，以及遺傳物質的替換，

這使腸球菌轉換成致病菌。



以下是目前市面有使用腸球菌的益生菌品牌，

各位家長挑選時要多加留意：

●康貝兒

●益菌王

●樂兒樂

●敏元素

●安敏樂

●若元錠

●表飛鳴S

●樂美益生菌

●常寶優菌膠囊

●活益常隨身粉包

●金敏立清益生菌

●小兒利撒爾活菌12

新聞連結：

糞腸球菌（Enterococcus faecalis）及屎腸球菌（Enterococcus faecium）不得作為食品原料使用

https://goo.gl/jMMTpm

◎ 體內環保

◎ 腸道是最重要的免疫系統



實際狀況說明：

衛生福利部發的這個草案是真的！根據媒體報導的原因，食藥署食品組簡任技正林旭陽表示：由於糞腸球菌主要從糞便中分離出，屎腸球菌則是從腸道中分離，兩者也可能從環境中分離出來，兩種球菌不像乳酸菌、比菲德式菌等，菌株穩定，糞腸、屎腸球菌經過人體或是環境，容易接觸外在細菌，使外在的物質容易汙染原有的菌株，有可能會有遺傳物質的轉移。

此外受到汙染的菌株再次進入到人體，恐怕會造成體內細菌大亂，因此，目前經過評估預告限制「糞腸球菌（Enterococcus faecalis）及屎腸球菌（Enterococcus faecium）不得作為食品原料使用」草案，將進行60天的預告，搜集各界意見後會再行公告。屆時規定若是正式施行後，經查獲食品使用的原料不符合規定者，違者將可依法，開罰3萬到300萬元。



相關細節解釋：



目前衛生福利部發出公告：預告「糞腸球菌（Enterococcus faecalis）及屎腸球菌（Enterococcus faecium）不得作為食品原料使用」草案。發布於 2017-10-19 而截止於 2017-12-18。依照衛生福利部公告的說法，以及按照食品安全衛生管理法第十五條之一第二項，這個規定將會在 2018-7-1 施行，以產品製造日期為準。

目前對於公告內容有任何意見或修正建議的人，可以在 2017-12-18 前，到「衛生福利法規檢索系統」或「公共政策網路參與平臺－眾開講」網頁陳述意見或洽詢，這裡也提供公共政策網路參與平臺討論連結給大家囉！

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：食藥署 - 預告訂定「糞腸球菌（Enterococcus faecalis）及屎腸球菌（Enterococcus faecium）不得作為食品原料使用」草案



資料來源：蘋果日報 - 腸球菌真的out？！對你有什麼影響



資料來源：UDN - 糞腸、屎腸球菌變異大 食藥署：禁做食品原料



資料來源：5914呼叫醫師 - 腸球菌的益生菌可以吃嗎?



資料來源：關鍵評論網 - 挑選益生菌你需要知道的10件事







本文經授權轉載自 這是假消息 :【這真的】你有買這些益生菌嗎？它們即將被禁用了？原來不是謠言啊！食藥署也有出來公告說明