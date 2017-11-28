這是假消息》不小心被魚刺卡住，用水清洗了魚刺及喉嚨裡的粘液？即刻請專科醫師協助，使用正確方法吧！

魚刺卡食道多數只會造成輕微撕裂傷，但若是魚刺太尖就得特別當心，因為食道後面就是大動脈，一旦刺破大動脈造成大出血，就危險了！老一輩認為魚刺卡食道只要吞醋、吞白飯，但這些都是錯誤觀念，吞白飯會把魚刺帶往更深的地方，吞醋還可能導致食道灼傷。

◎這是假消息

LINE 最近流傳「不小心被魚刺卡住」、「下面的方法百分之百有效，傳出去可以救很多人」這樣的謠言訊息，傳統甚至有說法用吞飯、喝醋的方式，其實有時反而愈弄愈糟，醫生表示甚至可能會對咽喉黏膜有進一步的傷害，讓刺愈卡愈深的風險，異物卡住能自我處理的空間十分有限，大家真的不要輕信謠言了！

魚刺卡住喉嚨的謠言

原始謠傳版本：

不小心被魚刺卡住了，怎麼辦？

下面的方法百分之百有效，傳出去可以救很多人，當場見效。

馬上停止一切吞咽動作，否則魚刺會紮進咽喉! 趕快喝一口水，不要吞下，嘴朝天，用鼻子吸氣，然後從喉嚨呼出來，這樣水在喉嚨裡，反復滾動數遍，最後嘴包住水，同時低下頭，一口氣用力噴出水，這樣魚刺就會隨之而出。如果第一次沒有成功，請繼續照著做，一般不超過3次，自然魚刺就出來了，屢試不爽，效果百分百。

它的物理原因是:

水清洗了魚刺及喉嚨裡的粘液，魚刺沒有附著力，便很容易出來。就這麼簡單。

您只需要轉發，無需點贊。真的可以救人一命。

謠言破解說明：

真的純屬謠言一則，魚刺卡住的偏方還滿多的，但實際上自保之道，醫生表示就是吃魚時一定要細嚼慢嚥，盡量不要和其他食物一起吞下去，如果真的不慎卡到魚刺，應即刻請專科醫師協助，不要亂輕信謠言，容易造成更大的危險。

正確闢謠解釋：

根據UDN的採訪報導，新光醫院耳鼻喉科主治醫師李佳融表示：高達 99% 的卡魚刺事件都可以找耳鼻喉科，若魚刺卡得淺，在門診就能用內視鏡夾掉，但卡到食道深處，就可能得跑大醫院全身麻醉，大約 10 到 20 分鐘就能取出。



魚刺卡食道多數只會造成輕微撕裂傷，但若是魚刺太尖就得特別當心，因為食道後面就是大動脈，一旦刺破大動脈造成大出血，就危險了！老一輩認為魚刺卡食道只要吞醋、吞白飯，但這些都是錯誤觀念，吞白飯會把魚刺帶往更深的地方，吞醋還可能導致食道灼傷。如不慎誤吞魚刺卡到喉嚨、食道，最好在 3 天內就醫，否則恐演變成食道、喉嚨發炎，國外曾經有案例魚刺刺破大動脈，送醫急救仍不治的悲劇，真的要小心了。



根據安聲耳鼻喉科的說法，原則上，異物卡住能自我處理的空間十分有限。大家可以依卡到的位置來判斷。如果感覺是在咽喉處（大約喉結以上的位置），因為會造成嚴重併發症的機會比較小，相對安全些，還可以稍微嘗試以下的方法：

1.立刻停止進食，不要催吐，也不要再吞嚥食物

2. 可以稍微喝一點水潤喉一下，順便感覺正確的位置。



3. 試著咳嗽看看。人體因為有異物卡住，會引起咳嗽反射。運氣好的話，用力咳嗽或許有機會將卡得不深的刺咳出來；但是過度清喉嚨反而也可能導致黏膜受傷出血。



4. 如果還是感覺存在，吞嚥困難或有明顯疼痛感，那就別再嘗試其他的偏方，應立刻就醫。





未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：安聲耳鼻喉科 - 糟糕！魚刺卡住了該怎麼辦呢？



資料來源：UDN - 孩童食道卡魚刺該看哪科 醫師解惑





本文經授權轉載自 這是假消息 :【假知識】不小心被魚刺卡住，用水清洗了魚刺及喉嚨裡的粘液？即刻請專科醫師協助，使用正確方法吧！