台電指出，對於各界發表任何意見都表示尊重，空污問題也會盡全力解決，但是不應散佈不實謠言，對於亂轉發者，不排除提告。

◎這是假消息

LINE又傳台電的謠言，內容為「台灣解決缺電跟日本買的柴油發電機十幾部，都是日本已經淘汰的二手的」、「牠們買進日本淘汰的火力發電廠，安裝在台灣西部各省市鄉鎮」這樣的訊息，這些不實說法台電也出來澄清了，因為連台電董事長楊偉甫也收到類似訊息。



買日本淘汰火力發電廠的謠言

原始謠傳版本：

台灣解決缺電跟日本買的柴油發電機十幾部，都是日本已經淘汰的二手的，台灣人民納稅錢每年還要給租金權利金數十億元給日本）！

政府的一個大騙局...

https://youtu.be/sOnVgdXhh3M

ㄧ定要傳遞出去給全台灣人民知道真相！

另外一種

看完請轉發給不知情的人民知道

我們的健康就是從這裡開始傷害的

世界最大火力發電廠在這 中台灣空污慘



https://youtu.be/QLN8pdoAxTU

牠們買進 日本淘汰的火力發電廠， 安裝在台灣西部各省市鄉鎮， 戕害台灣人民。



北部也跑不掉，北部林口已增建三燃煤機組，預計明年底全部運轉，中部通霄增建四燃煤機組，南部小港大林兩機組，永安興達預計再增兩到三機組，到時全台就是一個大煙囪，我們都要生活在煙囪底下，向全世界發送大量溫室效應及酸雨。

（~）以後出門要戴（mask）及雨傘了！

謠言破解說明：

真的純屬謠言一則，台電也澄清台電所購買的都是全新的新機組，並不是謠言所說的那樣，並呼籲有心人不要使用栽贓手法在網路上散播不實訊息。

正確闢謠解釋：

根據蘋果日報的報導，台電澄清：台電所購買的都是全新的新機組，其中通霄電廠及興達電廠新建計畫用的是高效率低排放的天然氣機組，林口及大林電廠則是的超超臨界機組，環保排放達世界級的水準。



另外根據中央通訊社報導，近日有人以電子媒體4月的報導，在網路通訊軟體 Line 上傳播不實網路謠言，指稱台電「買進日本淘汰的火力發電廠，安裝在台灣西部各省市鄉鎮，戕害台灣人民。」本想一笑置之，沒想到不僅內部公關人員收到，台電董事長楊偉甫也收到類似訊息。



台電自己也發布新聞稿澄清：台灣電廠排放環保規範，較美國、歐盟及韓國等地區更為嚴格，台電雖然符合法規，但會盡一切努力降低排放。台電強調，越新建的機組效率越高，加上科技進步，能使用更先進方式防制污染。台電指出，對於各界發表任何意見都表示尊重，空污問題也會盡全力解決，但是不應散佈不實謠言，對於亂轉發者，不排除提告。



台電也歡迎各界實地到發電廠參訪，呼籲有心人切勿使用栽贓手法於網散播不實訊息，也不排除對亂轉發者提告，避免誤導社會大眾。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：蘋果日報 - 買日本淘汰火力發電機組？ 台電痛斥散播謠言



資料來源：中央通訊社 - 台電否認買淘汰電廠網路謠言 不排除提告

本文經授權轉載自 這是假消息 : 台灣跟日本買淘汰二手的柴油發電機和火力發電廠？台電駁斥謠言，不排除對亂轉發者提告！