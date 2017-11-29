這是假消息》【標題黨】「嚇死人了！把一顆橘子放在床頭竟然這麼厲害？只是吃橘子，別太誇張了！」有些細節醫生說要多注意

真的純屬「標題殺人」的影片或文章，有案例指出將吃剩的橘皮收集起來，晾曬幾次後每天泡茶喝，但結果卻造成拉肚子的狀況，求診才知道錯將鮮橘皮當成陳皮來使用，因為新鮮橘子皮會刺激腸胃，很可能表層上面還留有農藥或保鮮劑，一般的水洗日曬可能無法將這些有害物質去除乾淨，另外鮮橘皮其實含有許多揮發油，容易刺激消化道，陳皮不是這樣隨便做的！

◎這是假消息

LINE 上最近流傳了影片，內容為「嚇死人了！把一顆橘子放在床頭竟然這麼厲害」，說真的標題真的很殺人，還以為橘子到底有什麼神效！內容農場也放了相同的文章，只是把文章內容擷取做成了影片。實際上除了橘子之外，蘋果香蕉都有類似的效果，沒有什麼嚇死人的功效，後來影片也只是描述橘子的相關好處，但跟放在床頭已經沒有太大關係了。

把一顆橘子放在床頭的訊息

原始訊息內容：

嚇死人了！把一顆「橘子」放在床頭竟然這麼厲害



過了白露預示著正式進入了秋天，這個時節不少人還沒有適應秋天的節奏，很多人的生活方式還是和夏天一樣，這樣是非常容易造成疾病纏身的。換季時節也是身體免疫力變弱的時候，不少疾病接踵而來，身體是遠遠吃不消的，感冒是這個時候最常見的病症，而秋燥傷身更傷神，各種皮膚病也是會讓許多人瘙癢難耐，在這個時候如何預防疾病，成了很多人關心的話題。其實這些病症在睡眠的時候就可以很好的解決，在睡眠的時候在床頭擺放著這一物是能夠輕鬆趕走疾病的。



方法/步驟

床頭擺個橘子

現在是橘子成熟的季節，市場上的橘子有很多，在秋天吃橘子對於身體是有好處的，作為是時令下的水果，吃橘子對於身體是非常有幫助的。

健康的身體離不開食物的補充，而吃時令下的食物對於身體是最有幫助的，雖說現在科技發展讓你能夠吃到其它季節的食物，但是，吃本時令下的食物其實是最有效的。

橘子也是如此，作為成熟於秋冬時節的水果，在秋冬時節食用，才能把橘子功效落到實處。

在秋天吃一個橘子是遠遠勝過吃各種補藥的，而在這裡介紹的是，在晚上睡眠的時候，在床頭擺放一個橘子對於身體是非常有好處的，能夠幫助身體輕鬆趕走疾病。



床頭放個橘子，遠離失眠

當前失眠是很多人面臨的問題，不少人會感覺到睡眠質量差，失眠、睡不著已經成了威脅健康的「新殺手」。

一個質量高的睡眠對於健康是非常有幫助的，能夠幫助身體恢復到健康狀態，在睡眠中能夠幫助身體驅除疾病，達到健康功效。

而失眠卻不然，能夠在潛移默化中讓身體免疫力下降，同時會造成疾病纏身，據不完全統計，在全國有超過上千萬人有失眠的症狀。

夜間怎麼睡也睡不著成了這些人的狀態，而這樣的人群又以年輕人為主，可以毫不猶豫的說，因為失眠，不少年輕人的身體處於亞健康的狀態。

很多時候，這樣的失眠是因為不恰當的飲食，不恰當的生活方式造成的。在晚上熬夜玩耍造成睡眠質量差已經是很多年輕人不得不關注的話題了。

而上班族壓力大，工作期間加班已經成了常態，這些也是會加重失眠的。

不少人在感覺到失眠的時候會吃安眠藥，想要藉助藥物進行入睡，這樣的行為最好不要，對於健康身體來說，是要遠離安眠藥。

不可否認一些人吃了安眠藥之後，確實能夠達到入睡的狀態，但是，安眠藥畢竟是藥，對於身體沒有多少的好處。

在吃安眠藥的同時，還會使得身體免疫力下降，造成疾病入侵身體也是常見的事情，因而如何安全、有效的幫助身體驅除失眠是一件非常重要的事情。

而在晚上睡覺的時候，在床頭要是放一個橘子，對於睡眠是非常有幫助的，在床頭放橘子是能夠有助於睡眠的。

這是因為橘子散發出來的芳香氣味是能夠幫助頭腦開竅解穢的，在秋天，因為溫度的變化，身體會出現很多病症，而橘子散發出來的香氣是能夠有效的預防這些病症的。

而對於失眠患者來說，在床頭擺放一個橘子是能夠有利於睡眠的。

對於失眠症狀能夠很好的緩解，可以說，在床頭擺放一個橘子的功效，比吃安眠藥要強上百倍。

因而，在生活中對於長期患有失眠狀況的朋友來說，在睡前可以在床頭擺放一個橘子。



床頭擺放橘子，能夠殺菌

解決失眠就是為了有一個好的睡眠，好的睡眠對於神經的調節是非常重要的，因而，如何安神入睡成了很多人關心的話題。

在秋天的時候，不少人會感覺到溫度比夏天確實下降了一些，因而，在晚上入睡的時候，會把門窗關緊，這樣的做法無可厚非，畢竟秋天不像夏天那樣炎熱。

在這個時節的晚上，溫度會下降，在睡覺的時候要是不蓋一個薄被，造成感冒是很常見的情況。

但是，當把門窗關緊的時候會發現房間裡空氣流通緩慢，致使空氣中病菌增多，在空氣中有很多能夠給健康造成傷害的病菌，這樣的病菌造成免疫力的下降是非常明顯的。

而在床頭擺放一個橘子是能夠很好的達到殺菌的功效，以橘子皮來說，是一味難得的中藥，對於治療各種病症有很好的治療。

而在床頭擺放一個橘子是能夠讓橘子散發出一個芳香，這種芳香對於流動在空氣中的病菌有很好的殺滅，能夠讓人提神。

在註重養生人士看來，在床頭擺放一個橘子是可以化濕、醒脾、開竅。可以說，在床頭擺放橘子的功效實在是太多了。



床頭擺放橘子能夠安然入睡

上面說到在床頭擺放橘子能夠很好的治療失眠，可見橘子對於安然入睡也是非常有效的。

擁有充足時間的睡眠對於健康是有幫助的，換句話說，身體是否健康，睡眠質量好壞是非常重要的，而床頭擺放橘子是能夠很好的幫助入睡的。

在晚上睡覺的時候，床頭擺放一個橘子是能夠讓橘子的味道發散到空氣中，這樣的芳香味道是能夠幫助入睡的。

對於調節身體是有幫助的，同時，橘子對於醒腦是有幫助的，能夠幫助大腦進行調節，可以說，這樣的功效是非常好的。

因而，在晚上睡覺的時候，想要安然入睡是可以在床頭放上一個橘子。



吃橘子好處多

吃橘子能夠美容

在橘子中有豐富的維生素C，維生素C對於美容是有幫助的，不少人在秋天的時候會感覺到皮膚乾燥，皮膚瘙癢是常見的病症，一方面是因為秋燥，讓身體內水分蒸發流失加快，另一方面就是，身體免疫力的下降。

而在秋天吃橘子，是能夠很好的補充身體的水分，能夠讓皮膚保持水嫩，進而讓皮膚保持細膩，可以說，在秋天吃橘子的美容效果，比之化妝品要好多。



吃橘子能夠開胃

不少人在換季的時候會感覺到吃東西沒有胃口，這樣的狀況其實很是常見，而吃橘子是能夠很好的幫助身體提神開胃的。

這是因為在橘子中有豐富的檸檬酸，檸檬酸是有開胃的功效，對於秋天引起的沒有胃口有很好的治療。

因而，在秋天吃橘子是能夠開胃的。

吃橘子降低膽固醇

在吃橘子的時候是能夠幫助身體降低膽固醇的，這是因為在橘子中有豐富的膳食纖維，這樣的膳食纖維對於腸胃的蠕動是有幫助的。

在橘子中還有豐富的果膠，果膠也是可以降低膽固醇濃度，可以說，在秋天吃橘子降低膽固醇比吃藥更有效。



陳皮是個寶

橘子的肉可以食用，而橘子的皮保留下來就是一味不可多得的良藥——陳皮，陳皮是中醫非常喜歡的藥材。

例如，在平時的時候用陳皮泡茶和是能夠有效的治療脾胃氣滯、腹脹、消化不良、食慾不振症狀。

同時對於高血壓、心肌梗死、脂肪肝的病症有很好的治療。

對於家庭主婦來說，在煮粥的時候，加入陳皮是能夠有效的和胃理氣。可以說，陳皮的功效遠遠的超過我們想像的。

因而，在平時的時候吃橘子一定要把橘子皮保留下來。



注意事項

通過上面關於晚上睡覺前在床頭擺放橘子的簡單描述，相信大家對於橘子的功效有了更多的了解，在秋天吃橘子對於身體是有幫助的，能夠幫助身體達到保健，希望上面關於橘子的介紹，對於大家的健康有所幫助，通過吃橘子達到保健的功效。

訊息說明：



真的純屬「標題殺人」的影片或文章，不過事實上柑橘有很豐富的營養，可以說全身都有用，不過如果吃錯了，也可能會造成咳嗽不止、感冒加劇，另外也有案例將吃剩的橘皮收集起來，晾曬幾次後每天泡茶喝，但結果卻造成拉肚子的狀況，求診才知道錯將鮮橘皮當成陳皮來使用，因為新鮮橘子皮會刺激腸胃，很可能表層上面還留有農藥或保鮮劑，一般的水洗日曬可能無法將這些有害物質去除乾淨，另外鮮橘皮其實含有許多揮發油，容易刺激消化道，陳皮不是這樣隨便做的唷！



專家正確解釋：

根據康健雜誌的報導，中西醫都同意，每天不宜吃超過三顆柑橘。另外由於柑橘糖分高，所以糖尿病的人要節制攝取。而且喝柳橙汁不等於攝取到柑橘的好處，反而因攝取過多糖分造成三酸甘油酯過高，直接吃柑橘是最好的。



中醫則認為柑橘性味偏涼，吃多了反而容易傷害脾胃系統，提醒以下狀況吃柑橘要小心，像是風寒型感冒（痰很清、怕冷、吹到風容易咳嗽）不要吃柑橘 ，因柑橘較寒，愈吃咳得愈厲害，體質偏寒、腸胃功能弱、久病脾胃功能差的人要少吃 ，因為柑橘涼冷，吃太多會讓寒氣堆積在關節，引起腰膝痠軟疼痛。



營養師指出，在中醫學上將食物分成熱性、寒性，但在營養學上並沒有這樣的分法，如果為了要袪除寒性而將橘子加熱，反而破壞了這些營養成份，因此建議正常食用即可不要烘烤，就對身體很營養了。



柑橘不要跟白蘿蔔一起吃 ，兩種寒性食物加總可能影響甲狀腺功能，引發甲狀腺腫。還有吃柑橘前後一小時不要喝牛奶 ，蛋白質與維生素C會凝結成塊，易造成胃脹氣。



另外坊間流傳烤橘子撒鹽能治咳嗽、感冒的說法，醫生認為太過誇張。烤橘子適用在感冒及咳嗽後期喉嚨乾燥，因為生病會傷到身體津液分布，吃點橘子潤肺止咳補充津液，會感覺比較舒服，但不能治療感冒、咳嗽。



還有國外研究也發現，大量維生素 C 不能治療感冒，只能減短罹病時間、減輕症狀嚴重性，橘子吃太多也不好囉！



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：中時 - 橘皮當陳皮吃 小心腹瀉



資料來源：優活健康網 - 久咳不癒 吃「烤橘子」就對了？！



資料來源：康健 - 柑橘養生撇步 ４大吃橘禁忌





本文經授權轉載自 這是假消息 : 【標題黨】嚇死人了！把一顆橘子放在床頭竟然這麼厲害？只是吃橘子，別太誇張了！有些細節醫生說要多注意