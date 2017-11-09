這是假消息》【還真的】名字裡有「吳」 免費玩日本4天3夜？請先當上吳地域國際觀光大使再說，後面還要抽啦！

這是假消息
最近網路和 LINE 傳開了，標題為「名字裡有「吳」 免費玩日本4天3夜」這樣類似的文章和訊息，事實上這是真的有這樣的活動，只是標題容易讓大家誤解，以為所有姓吳的都可以去免費玩個四天三夜，這主要是日本廣島縣吳市的「吳地域觀光聯絡協議會」宣布來台招募國際觀光大使，這是要從獲選為觀光大使當中「抽出數名」，免費招待參加吳地域的觀光參訪活動，當然如果你沒被抽中還是有其他優惠啦！
日本廣島縣吳市的「吳地域觀光聯絡協議會」宣布來台招募國際觀光大使，這是要從獲選為觀光大使當中「抽出數名」，免費招待參加吳地域的觀光參訪活動。
原始謠傳版本
姓[吳]的人賺到囉！不是姓吳的人－趕快改名嗎？
實際狀況說明
其實這類訊息有點「標題殺人」的味道，但這主要是日本廣島縣吳市的「吳地域觀光聯絡協議會」辦的活動，以居住在台灣的「吳姓」人士為對象，徵募「吳地域國際觀光大使」。最後會從這些觀光大使當中抽出數名，免費招待參加吳地域的觀光參訪活動，而未被抽中者也可享受其他優惠，不要搞錯囉！
官方完整說明
日本廣島縣吳市的「吳地域觀光聯絡協議會」，正以居住在台灣的「吳姓」人士為對象，徵募「吳地域國際觀光大使」。並從獲選為觀光大使當中抽出數名，免費招待參加吳地域的觀光參訪活動，而未被抽中者也可享受其他優惠。名字同為「吳」的「吳姓」人士，請與「吳市」一起來成為台灣與吳地域友好交流的橋樑吧！衷心歡迎吳姓人士踴躍報名參加！
吳地域國際觀光大使的優惠內容
可免費參觀吳市最受歡迎的觀光設施「大和博物館」（常設展）
優惠期間：2018年3月31日為止
優惠對象：獲選為吳地域國際觀光大使及其同行家人或朋友等共6人以內。
請在大和博物館的服務台出示護照，以便確認是為「吳姓」人士。
※大和博物館官網
從獲選為吳地區國際觀光大使當中抽出數名，免費招待4天3夜（預定）的吳地域觀光參訪活動。參訪內容及參加條件等，將直接通知中選者。
報名方式：
（1）請閱覽吳市投稿的Youtube動畫。
◯吳市宣傳影片「吳市 吳氏之旅物語」（約45分鐘）
◯吳市宣傳影片「觀光・美食・體驗」（約9分鐘）
（2）請下載並填寫報名表之後，用Email（郵件標題「吳地域國際觀光大使」）報名。
報名表 [Excelファイル／26KB]
吳地域國際觀光大使及觀光參訪活動綱要等，由吳地域觀光聯絡協議會另行制定。
未經查證就散佈謠言，最高可以開罰 3 萬元。
資料來源
1、吳市役所 - 誠徵「吳地域國際觀光大使」（呉地域国際観光大使を募集します！）
2、ETToday - 台灣人限定！名字裡有「吳」 免費玩日本4天3夜
本文經授權轉載自這是假消息 【還真的】名字裡有「吳」 免費玩日本4天3夜？請先當上吳地域國際觀光大使再說，後面還要抽啦！