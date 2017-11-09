這是假消息》【還真的】名字裡有「吳」 免費玩日本4天3夜？請先當上吳地域國際觀光大使再說，後面還要抽啦！

姓吳就可以去日本玩四天三夜，真的那麼好嗎？來看看魔鬼藏在哪一個細節裡吧！

這是假消息

最近網路和 LINE 傳開了，標題為「名字裡有「吳」 免費玩日本4天3夜」這樣類似的文章和訊息，事實上這是真的有這樣的活動，只是標題容易讓大家誤解，以為所有姓吳的都可以去免費玩個四天三夜，這主要是日本廣島縣吳市的「吳地域觀光聯絡協議會」宣布來台招募國際觀光大使，這是要從獲選為觀光大使當中「抽出數名」，免費招待參加吳地域的觀光參訪活動，當然如果你沒被抽中還是有其他優惠啦！

日本廣島縣吳市的「吳地域觀光聯絡協議會」宣布來台招募國際觀光大使，這是要從獲選為觀光大使當中「抽出數名」，免費招待參加吳地域的觀光參訪活動。

原始謠傳版本

台灣人限定！名字裡有「吳」 免費玩日本4天3夜

姓[吳]的人賺到囉！不是姓吳的人－趕快改名嗎？

實際狀況說明

其實這類訊息有點「標題殺人」的味道，但這主要是日本廣島縣吳市的「吳地域觀光聯絡協議會」辦的活動，以居住在台灣的「吳姓」人士為對象，徵募「吳地域國際觀光大使」。最後會從這些觀光大使當中抽出數名，免費招待參加吳地域的觀光參訪活動，而未被抽中者也可享受其他優惠，不要搞錯囉！

官方完整說明

日本廣島縣吳市的「吳地域觀光聯絡協議會」，正以居住在台灣的「吳姓」人士為對象，徵募「吳地域國際觀光大使」。並從獲選為觀光大使當中抽出數名，免費招待參加吳地域的觀光參訪活動，而未被抽中者也可享受其他優惠。名字同為「吳」的「吳姓」人士，請與「吳市」一起來成為台灣與吳地域友好交流的橋樑吧！衷心歡迎吳姓人士踴躍報名參加！

吳地域國際觀光大使的優惠內容

從獲選為吳地區國際觀光大使當中抽出數名，免費招待4天3夜（預定）的吳地域觀光參訪活動。參訪內容及參加條件等，將直接通知中選者。

報名方式：

（1）請閱覽吳市投稿的Youtube動畫。

◯吳市宣傳影片「吳市 吳氏之旅物語」（約45分鐘）

◯吳市宣傳影片「觀光・美食・體驗」（約9分鐘）

（2）請下載並填寫報名表之後，用Email（郵件標題「吳地域國際觀光大使」）報名。

報名表 [Excelファイル／26KB]

吳地域國際觀光大使及觀光參訪活動綱要等，由吳地域觀光聯絡協議會另行制定。



未經查證就散佈謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源

1、吳市役所 - 誠徵「吳地域國際觀光大使」（呉地域国際観光大使を募集します！）

2、ETToday - 台灣人限定！名字裡有「吳」 免費玩日本4天3夜

本文經授權轉載自這是假消息 【還真的】名字裡有「吳」 免費玩日本4天3夜？請先當上吳地域國際觀光大使再說，後面還要抽啦！