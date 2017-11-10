自由開講》昨日的「柯文哲」會變成明天的連勝文嗎？

劉哥



近日台北市柯市長頻頻對高雄市為首的其他縣市開砲，表現他是努力賺錢還債的有為市長，而其他縣市像是需索無度的敗家子。

近日台北市柯市長頻頻對高雄市為首的其他縣市開砲。圖為柯文哲9日出席市議會市政總質詢時，市議員特別送上「血汗拿鐵」讓柯品嘗滋味。（資料照，記者廖振輝攝）



而實際上台北市就是一個富家子弟，過去台北市在各種建設案及預算上都藏有北市府的利潤，只是在國民黨執政時期將市府利益極小化了，實際上就是政客借放在商人的口袋中，今天柯文哲市長把他挪一些回來，就博得了美名。



但高雄市從藍營執政那早期年代，高雄人就像是做牛做馬辛苦工作卻被國民黨中央政府老闆提款的長工，這樣的窮人家孩子要翻身談何容易？爭取來的預算，要先養孩子，還要擠出錢來投資，才能有招商的環境，才有機會翻轉市政及財務結構。



但屢有酸民，看著辛苦了一年的長工想買個仙女棒放放煙火讓孩子們開心，還要被酸說「不是沒錢很窮嗎？還能放仙女棒，看來薪水沒少給嘛～」，而老闆家喝紅酒吃魚翅卻理所當然？



柯市長，你知道有多少基礎公共建設是台北人擁有很久，但高雄人求而不可得的嗎？當中央把屬於高雄市稅收的部分從台北市歸回高雄時，你財政規劃上有多痛苦，那放大三四十年，就是高雄市民的痛苦。



柯市長，今天你口袋挪一挪拿出來的錢，本來就是市民的財產，鼓勵你繼續找出私房錢為國家出力，但對於一出生就貧困口袋破洞的其他縣市，請不要露出像富家公子不食人間煙火的樣子。





（基層勞工）

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