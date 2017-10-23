自由開講》世上最表裡不一的政黨，不就國民黨嗎？！

展昭

前總統馬英九日前參加第二屆兩岸孫學研究青年學者論壇並發表演講 表示，台灣獨立是「沒必要，做不到」， 他相信行政院長賴清德關於台獨的談話是口誤，不是真的要推動，「 要嘛維持現狀，要嘛跟大陸討論統一」，但時機沒成熟， 大部分台灣人民都不覺得時機到了，循序漸進才可能水到渠成。

前總統馬英九22日出席第2屆兩岸孫學研究青年學者論壇，談到台灣獨立問題時，馬英九表示，獨立不必要，也辦不到。（記者廖振輝攝）



馬英九的選擇題怎麼只有兩個答案？維持現狀是甚麼碗糕？ 是否總統如同以前一樣由國民大會老表們間接選舉？ 是否由國民黨繼續利用戒嚴行威權領導？ 是否繼續讓國民黨黨庫通國庫？ 是否繼續讓國民黨實施不公不義的十八趴？ 是否讓獨裁者銅像與肖像繼續存在？ 是否繼續讓國民黨以黨歌充當國歌？除了最後兩項外， 在民進黨人士的努力與小英總統任內，其它各項不是已經完成， 就是快要完成了嗎？這才是真正在實施「三民主義」吧？



至於統一，如果國民黨高官們那麼喜歡統一、愛中國， 為何擁有美國綠卡或公民證的多半是那些喊統一喊得最「熱情」 的那些人？不信可以調查看看。如果那麼喜歡統一、愛中國， 為何馬的家人都擁有美國籍？為何不選擇入籍中國可以愛個夠？ 馬英九己身尚且不能以身作則，又有何資格限制台灣人的選擇？ 世上最表裡不一的政黨，不就國民黨嗎？



孫中山的三民主義是「民有、民治與民享」，國共兩黨做到了嗎？ 台灣若沒有民主人士的奮鬥與犧牲，戒嚴可能解除，言論可能自由、 總統可能民選、十八趴可能廢除嗎？ 國民黨在台灣有落實三民主義的哪一項？共產黨在經濟建設上， 確實遵照三民主義在進行，然而大部分的利益是誰在享受？ 一般民眾又有最基本的人權與選舉權嗎？是法治，還是人治社會？ 如果當年沒有民進黨人士的奮鬥與犧牲， 目前的台灣與中國有何不同？



馬英九也提到，去年孫中山誕辰一百五十周年的紀念會上， 中國領導人習近平指中國共產黨是孫中山最適當的傳人，馬表示， 當時他就說「應該是我們吧！」馬強調，中華民國憲法第一條就說： 「中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國」， 兩岸對於孫中山的觀察、崇拜，「大陸視為革命的先行者， 中華民國則視為國父」。馬還說：「 習近平先生希望做中山先生信徒， 我們就來比一比我們到底做了多少？」



馬是否不知自己臉長？論經濟國家建設， 國民黨能與共產黨相提並論嗎？馬又能與阿扁相提並論嗎？員山子分洪道、高鐵、雪山隧道與一○一大樓等國家重大建設， 以及老人年金與原住民電視台，是誰在總統任內的政績？ 扁所省下的經費之多，更不在話下。反觀馬英九在八年總統任內， 舉債幾乎比扁多一倍，到底做了甚麼？ 只看到他數次幫軍公教加薪以爭取選票，還將十八趴法制化， 這可能是他任內唯一可以「自傲」的「政績」吧！



論民主建設，如果沒有美麗島事件等民主運動， 以及陳文成與江南命案等， 蔣經國可能主動解除長三十幾年的戒嚴嗎？有國民黨人士說， 蔣經國當年如果請孫運璿當副總統，今日台灣將不會如此「 民生凋蔽、亂糟糟」，真是如此嗎？或許應該說， 當年如果請孫運璿當副總統，蔣經國死後，蔣宋美齡應該是「 太上皇」，台灣今日應該還在戒嚴中，總統還由萬年國會選舉， 老表代表權可以「父傳子、子傳孫」，黨產永不歸還， 其它許多不公不義的事必然還繼續存在。



馬英九還說：「如果孫學能作為兩岸競爭或合作的目標， 對兩岸都是好事，是幸莫大焉。」請問， 國民黨有主動實施三民主義中最重要的核心目標：「民有、 民治與民享」嗎？還是只實現「黨有、黨治與黨享」？ 如果台灣的自由、民主與人權等是國民黨的功勞，那麼二二八事件、 白色恐怖與美麗島事件又是怎麼說？林義雄家屬、 陳文成與江南等人之死又是誰幹的？為何國民黨擁有那麼多黨產？ 為何許多國民黨高官擁有那麼多家產？ 救國團與婦聯會財產又是怎麼來的？



尤其可恥的是，世上只有國民黨幫有「世界四大殺人魔王之一」 的獨裁者蓋全世界最雄偉的紀念堂， 還派國家衛隊二十四小時保護其銅像，難道不夠荒謬嗎？ 一些國民黨人說，蔣介石是「世界偉人」與「民族救星」， 然而對眾多受害者而言，誰去管殺人者生前有多少虛假的胸章？ 試問，蔣介石會比孫立人、麥克阿瑟或史達林偉大嗎？ 為何後者沒有國家幫他們蓋那麼雄偉的紀念堂？



總之，國民黨是三民主義的信徒嗎？世上最表裡不一的政黨， 不就國民黨嗎？



（教授）



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