自由開講》一群表裡不一的小人！

展昭

擔任教育部課綱審議委員的靜宜大學學生林致宇，提出「如何證明慰安婦全部都是被迫的？」以及過去歌頌唐宋古文八大家的文章是「造神」，傳遞可能是封建、保守、古板的思想等質疑。



其言論引發政治立場不同的黎男不滿，透過網路傳送恐嚇文字給林致宇，內容為「想紅啊，你已惹毛白狼，你跟你家人走在路上，都要當心啊！你一人死就算了，你家人是無辜的！好心勸你，回學校好好唸書，別攪局～，你小心點！你已與全省竹聯（幫）為敵」。

林致宇（右）對古文有不同意見，惹來男子黎世偉恐嚇。（資料照）

沒錯，「如何證明慰安婦全部都是被迫的？」這是國民黨人一貫醜化日本的說詞，用意是讓台灣人仇日恨日，卻忘了自己以前如何強迫或拐誘許多中國與台灣人做自己不喜歡做的事，除了慰安婦外，還有更多的民眾被抓去當砲灰，甚至強迫台灣民眾接受他們所有黨國不分的政治圖騰，更可恥的是到處豎立蔣介石的銅像，鈔票有其肖像，許多街道以其名字命名。世上最不要臉的政黨不就是國民黨嗎？為何對一個被所有中國與台灣人唾棄，被中共徹底擊敗的獨裁者，如此歌功頌德，一點都不覺得羞恥嗎？

國民黨歌頌兩蔣與唐宋古文八大家的文章，不是「造神」又是甚麼？傳遞的不是封建、保守、古板的思想又是甚麼？兩蔣與這些文章的作者，其品格與人道精神能比得上高雄十元自助餐的莊阿珠女士或台東賣菜婦人陳樹菊女士嗎？曾經被兩蔣所屠殺或政治迫害的人何止千萬？唐宋八大家所效忠的對象，多半不是昏君，就是暴君，其文章有何值得欣賞的？國民黨課綱之所以選擇他們的文章，不是培養愚忠的公務員與順民又是甚麼？這些文章對現代學子的寫作與人文素養有何幫助？

國民黨歌頌兩蔣與唐宋古文八大家的文章，不是「造神」又是甚麼？傳遞的不是封建、保守、古板的思想又是甚麼？現任國民黨黨主席吳敦義（中）（資料照，記者簡榮豐攝）

國民黨一向仇恨日本人，說他們屠殺許多中國人與台灣人，卻忽視受兩蔣所屠殺與政治迫害的人，遠多於日本人，還厚臉皮幫兩蔣文過飾非，說他們為了避免台灣被中共赤化，「不得已」才這麼做，真是鬼話連篇。許多當年高喊反共的國民黨高官與退將，如今一反以前態度，居然自甘被赤化，紛紛投共去了，這不是孔子所說的「小人」嗎？如果台灣人是「皇民」，那麼曾經娶日本小妾且取名日本名字的孫中山，以及曾經聘用日本退將組成白團協助國府抵抗中共的蔣介石，不也是皇民嗎？

二戰時，日本在中國屠殺數千萬中國軍民，二戰結束不久，蔣介石被「共匪」擊敗，1949年，蔣介石逃難到台灣時，擔心台灣不安全，曾考慮逃到日本去尋求政治庇護，1950年因韓戰爆發，美軍協防台灣，才沒有成行，後來蔣介石甚至聘用日本退將當幕僚，協助孫立人在台灣所訓練的部隊，在金馬戰役抵抗共軍入侵，並將戰功納為己有，這種人居然還被國民黨人當「偉人」看待，是否很荒謬？

長久以來，國民黨就與黑社會狼狽為奸，如在中國時與上海青幫合作，剷除許多共產黨員與黨內政敵，在台灣與黑社會合作，製造民主人士歐打軍警的假象，然後以軍警鎮壓，美麗島事件不就是如此嗎？之後的林義雄家屬、陳文成與江南命案等，哪一件不是與國民黨有關？不久前統促黨在台大打人，有部分國民黨立委甚至在國會幫統促黨聲援，也無視於中共國旗到處在台灣飛舞，這種政黨還會擔心台灣被赤化嗎？根本是一群表裡不一的小人！

如今，台中地檢署依恐嚇罪起訴，並且強調黎男恐嚇之言，「實屬危害自由民主」，加上他又有前科，5年內再犯，聲請法院加重量刑，可說是遲來的正義。

（教師）

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