自由開講》台灣的國慶是雙十節嗎？

展昭

每年的雙十國慶，對台灣其實是個笑話，因為「阿歐西」建國時， 台灣與澎湖為日本合法領土，「阿歐西」（ROC）被「匹阿歐西」（ PROC）取代時，台澎是美國佔領地，由麥帥委託蔣介石暫管， 並非分割讓給「阿歐西」。如此， 不知「阿歐西」的雙十國慶與台澎有何關係？



畢竟二戰結束後，日本在1951年舊金山與盟軍之和約中， 只是單方面放棄台澎主權，並沒有明確說交給誰？ 當時「阿歐西」被盟軍公認已經亡國，沒有資格派代表與會。

國民黨卻一廂情願說他們合法收回台灣，如果是， 那麼所有權狀在哪裡？國民黨認為開羅宣言與波次坦宣言即是， 問題那只是宣言而已，當時日本並沒有戰敗與宣布投降， 自然也沒有代表參加以上兩次會議，怎能說「阿歐西」收復台灣與澎湖？ 當初台灣與澎湖之所以為日本合法領土， 是與戰敗國滿清代表李鴻章在馬關簽訂條約，那才具有國際法效力。

《開羅宣言》是美國總統羅斯福（前排左二），中華民國國民政府委員會主席蔣中正（前排左一）和英國首相丘吉爾（前排右二）於第二次世界大戰後期，在埃及首都開羅舉行會議後，所發表的對日作戰的新聞公報。（維基共享）



中華民國在1949年即從中國大陸失去政權而敗守台灣， 這個敗守於台灣的中華民國已於1971年退出聯合國後失去國際社 會的普遍承認。意及對於中國大陸來說， 中華民國已於1949年滅亡，對於國際社會來說， 中華民國已於1971年失去國家資格而只存在一個叫台灣的地區。

至於我們所說的中華民國，只是我們台灣人民內部自我認可的， 國際上已不存在。國民黨之所以敢自欺欺人，認為歐西還在， 就是想萬年統治台灣。統促黨最近也說，「阿歐西」之所以存在， 是「匹阿歐西」暫時默許所致。



很明顯，無論對中國或國際社會而言，「阿歐西」已經不存在。 「阿歐西」這塊神主牌可以包裹起來丟到倉庫裡去，不要再自欺欺人了。 台灣的招牌反而已是眾所皆知的名稱，這才是我們母親的名字。 期待有一天，所有台灣人都因為能唱出自己母親的國歌而感到驕傲， 看到自己的國旗而熱淚盈眶。



世上沒有一個國家的國歌是某一黨的黨歌， 沒有一國家的國徽是某黨的黨徽， 沒有一國家的國慶日還在慶祝一個已經作古的國家。很不幸， 我們兼而有之！

（教育工作者）

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