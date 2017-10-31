胡，怎麼說》連勝文何不先照照鏡子！

連勝文為他阿祖連橫作的「台灣通史序」被踼出高中國文選文，火大開罵蔡政府「去中國化」云云。連勝文不開罵也就罷了，他火大開罵，除了叫人火更大，更讓他阿祖連橫當年的醜行汙跡又上台面而被罵翻天！真是求榮反辱，什麼人玩什麼鳥，凡走過的必留下痕跡。

連橫在日治時期1930年3月2日發表在台灣日日新報的「阿片有益論」，稱「吸食阿片（即毒品鴉片）為勤勞也，非懶散也 」，還稱台灣開墾有成「非受阿片之效乎？」此文立即引發眾怒，台灣文人志士組成的「櫟社」等，痛批他無恥、無氣節、一味巴結趨媚，把他開除社籍並絕交。

家醜不可外揚，連家如安靜點也沒事，連勝文卻火大開罵，這不是討罵嗎？（資料照，記者陳志曲攝）

國民黨統治台灣後，「台灣通史序」長期列入高中國文教科書，20歲到70歲讀過高中的人大都讀過，以文論文，這篇文章的水平何能列入？除了符合國民黨統治之需的政治正確、連家依附威權的勢之外，還會有什麼理由？

教科書上的作者連橫簡介，支字未提鴉片有益論醜事，老師講解時也不敢說真相。解嚴開放後，大家才慢慢知道那段連橫的醜史，但台灣通史序依然必讀。

這篇文章早就應拿掉，家醜不可外揚，連家如安靜點也沒事，連勝文卻火大開罵，這不是討罵嗎？就如曹丕典論論文說的「家有敝帚，享之千金，斯不自見之患也」，連家不先照照鏡子，有錢有勢就任性，反而讓連家阿祖之醜又大大外揚！

台灣通史序文中的開山撫番等，有無歧視原住民？就以原民作家莫那能說過的「你的蓽路藍縷是我的顛沛流離」檢證，將心比心，答案不言自明，其實通篇台灣通史序、連家四代、國民黨政權的心態都是一丘之貉。

至於連勝文批判的所謂去中國化，才真是「莫須有」，踢除台灣通史序何干去不去中國化？你要藉此向習近平搖尾巴、向他的中國夢獻媚，也不能這樣無知胡扯攀咬吧。