自由開講》剖析中國歷年來的「犯台論」

黃耀明

如果不健忘的話，大家應該還記得《一九九五閏八月：中國武力犯台世紀大預言》這本書，內容預言解放軍將於一九九六年農曆八月武力犯台。

一九九六我國第一次總統民選時，解放軍果然進行導彈試射，落點在台灣本島南北主要港口外海，引發我軍經動盪，總統李登輝宣布我國有十八套劇本因應，而且共軍射的是空包彈，俾安定人心。美國也適時派遣二艘航母戰鬥群到台灣巡弋，化解飛彈危機。

我國順利成立完成具事實主權獨立的首次總統民選，李登輝高票當選，中國欲藉導彈試射阻止我國總統直選並未得逞。

最近專門研究美中台關係的美國學者易思安出了一本書《中國入侵威脅》，預測中國在二○二○前將武力犯台，雖沒指出是何動機，但依據一九九六的經驗，可以想定是針對我國二○二○總統大選而來，意在恐嚇台灣人民不可再支持不承認「九二共識、一中原則」的民進黨，說穿了就是企圖以武嚇的方式，威脅台灣人民選出「承認中國為宗主國的魁儡總統」。

最近專門研究美中台關係的美國學者易思安出了一本書《中國入侵威脅》，預測中國在二○二○前將武力犯台。（資料照，中央社）

所以二○二○之前，中國解放軍對台有軍事動作乃想當然之事，但軍事衝突的規模不會太大，絕不可能如易思安書中所言：先以導彈飽和攻擊、進行海空封鎖、發動兩棲登陸、達到四十萬大軍登陸完成…占領台灣為目標的全面性大戰。

解放軍再了不起也只能刻意以機艦越過海峽中線，或繞台刻意入我防空識別區，藉由我軍攔截進而「擦槍走火」發生局部性海空衝突，但中國如此即構成「改變現狀」，美軍必然介入。

中國解放軍的「攻台三招」說破了，都是虛張聲勢。

第一階段：全方位封鎖與導彈密集轟炸。

台灣東西海域船艦往來頻繁，若想全面封鎖必定引來美國與日本干預。台灣的反潛及反艦戰力已今非昔比，加上美、日潛鑑常態性地巡弋，解放軍無法封鎖台灣全部的港口。況且台灣遠程投射武器陸續服役，我軍也可攻擊中國的港口進行封鎖，誰的經貿損失較大？中國應該知道代價會有多高。

第二階段：兩棲登陸作戰。

台灣的雄2E、雲鋒導彈及IDF攜帶萬劍彈，共軍有大兵力集結港口舉動，機場必然遭我軍攻擊。再說四十萬兵力要橫渡台灣海峽談何容易，我F16的魚叉攻艦飛彈及國造海基與陸基的雄鋒系列反艦飛彈，共艦打一艘是一艘。

台灣除了防空飛彈密密麻麻，密度是世界第二外，像雄3的性能至今仍算全球首屈一指。加上岸置的反艦火力，大軍渡海是最脆弱的時刻，共軍想成功渡過台海難上加難，必然會有一場激烈大戰。

易思安書中還提到，中國選定台灣十四處登陸地點，事實上除了林園到枋山海灘適於大部隊登陸外，其他地點最多僅能容納一個營的兵力登陸，小部隊登陸絕不是我們各戰區聯兵旅的對手。另外提到共軍的空降師，試問台灣有什麼地方是可供一個師的傘兵空降的空曠地帶？如果有的話就是機場，但機場的守衛部隊時刻嚴陣以待，人還沒跳下來恐怕早已完蛋了！

在大小防空飛彈密集的台灣最不可能進行的就是空降，速度慢又需低空飛行，空降兵搭乘的運輸機如何存活？大部分一定在空中就機毀人亡，除非解放軍能「奇蹟式」完全殲滅我大小上萬發的防空飛彈。

至於最後的第三階段：島上作戰。

要先衡量有多少兵力能逃過海上攔截。縱有漏網之魚登陸，真不知踏上陸地的部隊要如何「不塞車」運動。尤其台灣的攻擊直升機數量之多，還有上千輛戰甲車，對付共軍殘餘的登陸部隊綽綽有餘。小英總統的戰略「防衛固守、重層嚇阻」指導原則，在在顯示台灣軍力已非一九九五時可比。敢誇口「重層嚇阻」，即是台灣發展的反擊能力已超乎中國想像。

所以，中國的「攻台三招」大家聽聽就好，不必自己嚇自己。在中國武嚇之下，因害怕戰爭而在二○二○總統大選支持中國屬意的「中國黨」，那就上當了，這一點才是我們所擔心的。

（註：易思安乃出於善意警示，希望加強台美軍事交流及寄望台灣勿輕忽國防投資，他的結論是中國攻台將落得失敗的下場，非唱衰台灣。）

（報社讀者）

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