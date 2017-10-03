自由廣場》《金恒煒專欄》給柯Ｐ上一堂「統戰」課

柯文哲很生氣被抹紅，高聲喊冤：「太過分」了，「連柯文哲都要把他搞成共產黨同路人。」問柯文哲紅不紅之前，先問一個基本命題，抹紅某人容不容易？能抹紅陳師孟嗎？能抹紅曹長青嗎？能抹紅彭文正嗎？那為什麼這麼多人能抹紅柯文哲？！

柯Ｐ自稱是毛迷，到延安自是「朝聖」；到延安而不知共產黨的可怕，就像歌德派的斯諾（作有《紅星照耀中國》），絕成不了批判派的高華（作有《紅太陽是怎麼升起來的》）。柯Ｐ既自稱到延安是學習共產黨如何打敗國民黨，老毛早就自白了，他說打敗國民黨有三大法寶，而「統戰」就是其一。有趣的是，柯Ｐ反為「統戰」解套說：「統戰在台灣是污名化的名詞，在大陸那邊這兩個字滿正常的。」柯Ｐ是毛澤東不及格的學生。

「統戰」即「統一戰線」的簡稱，是列寧的教戰手冊，而且遙承馬克思、恩格斯思想；這是上古史，先不談。從中共建黨到現在，「統戰」經過五個階段：建黨時「工農民主統一戰線」、抗戰時「民族統一戰線」、建國時「人民民主統一戰線」、改革開放時「愛國統一戰線」，到現在是「反台獨統一戰線」。「統戰」是中共的建制，當然「正常」。

中共的「統戰」是一本大書，不能細表；最簡單的公式就是「拉攏次要敵人，打擊主要敵人」，用他們的術語，就是「拉出去、打進來」。拉出去是拉攏領導人物（有資格的如柯Ｐ等），打進來就是把「地下黨員或同路人」（有資格的對象如白狼、連戰、馬英九、高金素梅等）打進敵人內部。就前者言，中共採用物質支援，就後者言，就是植入木馬程式，讓敵營中毒而崩亡。

拉攏次要敵人的關鍵在錢。中共挹注「民主同盟」是一百萬法幣，每月六萬法幣，並提供《新華日報》的印刷廠供民盟印製文宣。再看羅隆基的例子。雷震說羅隆基只是自由主義者，因為寫文章觸怒蔣政權，不讓他教書、不讓他發表文章，還剝奪了他「參政員」的唯一工作，羅隆基頓成無業遊民，生計陷於絕境。雷震說羅隆基的生活費最後由中共提供。能言善道的羅隆基宛如中共駐重慶外國記者的特別顧問，每天上新聞，替中共加分。

中共在台灣繼續玩「拉出去、打進來」的把戲。拉了誰出去？只要看誰像民盟、像羅隆基一樣替中國說話、做事就知過半了。至於物質支援，立委邱議瑩說，中共每年給白狼二千三百萬，給統促黨一億三千六百萬，當然。

替中共「牛馬走」，把「統戰」說成「細菌」，背著中央與中共你「麻」我「吉」；在台大事件中，被郁慕明稱讚「做得好」，在趙少康節目中損扁；再亞斯伯格也不得不令人起疑。柯Ｐ到中國幫忙賣葉克膜，有沒有把柄？中共統戰的暴力手段同樣無所不至，柯Ｐ中鏢了嗎？

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）