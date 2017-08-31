自由廣場》世大運狂熱，德媒說對了！

◎ 林珉綺
近期台灣的新聞幾乎被世大運賽事淹沒，台灣人對於世界大學運動會的關心，似乎超出一般正常的行為模式。反觀國際媒體，很少在報導世大運賽事（可Google「體大教授：這次世大運外國和台灣一樣重視嗎」），即便是本屆第二大參賽國—美國，也幾乎未曾對自家代表隊的世大運表現多作報導，就算有也是報導反年改團體的鬧場事件，而非運動會本身。甚至有網路言論指出，世大運現象只是台灣人鎖國的反射，反而更走不出國際化。那麼台灣人對世大運的狂熱，原因究竟是什麼呢？政黨政治操作？媒體過度炒作？真的是這樣嗎？
個人認為，在世大運啟動前，台灣媒體都在報導低薪、高失業率、一例一休爭議等「主要議題」，台灣人民長期處於這類負面資訊的情緒下，很多人對於新聞報導已覺索然無味。相較之下，世大運開幕後，無疑是近期新聞中的一股清流，尤其台灣選手出乎意料的傑出表現，使得民眾對於世大運越來越狂熱，投射出台灣人內心深層渴望—渴望台灣被看見，渴望能以身為台灣人為榮。再加上，台灣選手不斷傳出佳績，媒體不斷強力報導，更使得被壓抑多年的愛台灣情緒全面引爆，長期被國際打壓的情感得以抒發，一如德國媒體《柏林報》報導所稱，「民族自豪感在台灣前所未有的高漲」，世大運的狂熱價值毋庸置疑！
（作者任職網路公司客服主管，台北市民）