自由開講》抹黑事實！扭曲真相！拒看紅色媒體 ！

王志良

反年金團體大鬧世大運會場，引爆全民怒火，隔天台灣各界媒體輿論無不批評反年金團體搞錯對象，除了讓隆重的開幕典禮延遲，選手進場是許多運動員一輩子的榮譽也差點毀在他們的無理取鬧，還好各國選手最終能共同進場，象徵運動精神無國界。

台灣能躍上國際舞台的機會因這些團體無可理喻的作為而蒙上陰影，中時這家媒體不指責反年改團體卻反其道而行，他們在隔天頭版竟然稱，這次反年改的荒唐是蔡政府的錯，內文說，追根究柢，小英政府激進的年改政策將他們逼上梁山，更難脫責任。

中國時報（20日）頭版。（報社翻拍資料照）

試問，阻礙這次運動會的人，叫蔡英文嗎？電視畫面顯示蔡英文站在開幕典禮上，熱情歡迎各國選手來到台灣，他更用Welcome to Taiwan（歡迎來台灣）宣告運動會的開幕，讓世人知道台灣是主辦國，蔡英文象徵統合台灣人民迎接國際友人，怎麼會是阻擋這次運動會的兇手？中時看事情的角度無法讓台灣人民苟同，特別讓人臉上出現三條線的說法是，中時認為年改政策逼上反年改團體上梁山，這種說法比擬反年改團體是梁山英雄好漢，簡直邏輯錯亂，也汙衊了這些古老傳奇人物。

數字會說話 民調支持年改

他們並非梁山好漢，這些反年改團體成員充其量不過就是長年反台灣民主的既得利益群體，不是社會的被壓迫者，再者，反年改團體受到國家諸多福利保障，不是被邊緣化的群體，他們只想保障自己的既得利益不消失，根本不問是非與公義。另外，他們當中極有可能是中共打手，媒體稱，親身參與世大運開幕周圍聯署活動的網友，貼出照片與影片，陳述現場陳抗者舉著中共五星旗，用麥克風不停喊著「台灣人就是雜種」、「台灣是垃圾」、「笑你們蔡英文不敢獨立啦」等與年金改革完全沒有關係的口號，還以高分貝音響放出中共「社會主義好」等歌曲。

他們這次大動作阻礙世大運開幕典禮，讓很多原本默不關心議題的民眾對他們不可理喻的訴求深深反感。事實上，他們過去至今一直反對政府落實正義，希望把持社會不公平現狀、加深世代之間的矛盾甚至演變成紅色傳聲筒，普遍不受到輿論支持，反映在許多民調數據上。

親藍的TVBS民調中心曾詢問民眾支不支持政府進行勞工以及軍公教等年金改革時，6成（61%）民眾表示支持政府進行年金改革，只有18%表示不支持；台灣民意教育基金會調查，74％民眾支持改革退休公教人員18％優惠存款利率，76％民眾支持改革公教人員所得替代率；親綠的三立新聞也做民調，指出蔡英文推動的各項改革中，有62.1%民眾支持立法院通過年金改革法案，是民眾最有感的改革；台灣智庫民調結果，也有近半數民眾（49.8%）民眾對政府年改結果感到滿意。

民調一面倒支持政府改革年金制度，顯現民眾對於政府應該捍衛公平正義的需求日益強烈，唯獨中時忽視台灣民意對於公平正義的呼聲，卻偏偏站在違逆社會潮流的角色，讓很多網友不禁質疑，他們扭曲世大運開幕事件的是非對錯是不是因為這家媒體背後的動機不單純，許多人更直指他們可能與中共關係過從甚密，認為他們這種粗糙的帶風向讓人不意外，因為他們一直以來就是紅色中國的打手，與中共利益共生，無不想盡辦法抹黑政府著手的改革，目的是打擊台灣民主。

拒看中共黨報 台灣人民一起來

中時對於世大運事件的錯誤報導，讓更多台灣人民認清中時是媒體亂源。眾所周知，2012年台灣社會反媒體壟斷運動，披露中時背後的金主旺中集團在中國做生意有龐大利益，加之中共與經濟的複雜共生結構，這層關係很難不讓人聯想到旺中的紅色資本性質，等於就是中共在台的傳聲筒。這些年來，很多人已體認到中共對台統戰無孔不入、滲透傷害台灣民主，現在的台灣人不應再保持緘默，為了台灣民主前途，台灣人民應該積極站出來拒絕紅色媒體亂源害台，盡可能在臉書或其他個人媒體表達三個絕不，我們絕不買中時報系報紙、絕不看旺中集團新聞、絕不閱讀中共黨報。

台灣人經歷民主洗禮、正處在資訊爆炸的時代，不可能再被特定媒體傻傻牽著鼻子走了，特別不可能被中共黨媒洗腦，如果中時不改正自身錯誤看法，還是一而再、再而三一昧地與中共攪和、蒙蔽真相，甚至刻意扭曲事實、歪曲道理，不久將來就淪為人人唾棄的小媒體罷了。

（政治工作者）

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