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自由評論網 > 專欄

胡，怎麼說》文言派大勝背後的威權遺毒...

作者： 胡文輝
2017-09-11 00:02
 | 2017-09-11 00:02

教育部次長林騰蛟（中）、國教署署長邱乾國（右）在課審會後，說明會議結論。（記者劉信德攝）

◎胡文輝

高中國文課文、白大戰，文言派大勝，文言文占比仍高達45%到55%，從教育部課審會結構來看，文言派仍盤據語文教育霸座，出現這個結果，令人不滿、生氣、遺憾，但不意外！

文言文，就是中國古文，國民黨威權統治時代，統治集團大做中國法統、正統、道統迷夢，在台灣強推以中國為主體的語文教育，包裝它的意識形態與認同政治。

文言文，做為國文教育主體，是統治集團的政治工具，更是統治集團對被統治者構築文化優越感之所在，文言派本身就是一個盤據語文教育霸座的集團。

高中國文有不少文言文。（資料照，記者鹿俊為攝）
台灣民主化逾25年的今天，文言派大勝，凸顯殘存的威權教育結構性遺毒，仍盤據、掌控台灣的教育文化，仍然桎梏著年輕學子，也凸顯教育文化思想的落後以及改革的困難。

連署挺文言文的那些人，其中不乏知名學者、作家，我要請教的是，你們曾用文言文發表過論文或作品嗎？如果文言文像你們講的那麼好，那麼優雅，為何你們不常用呢？你們應該時時說文言、天天寫文言才對呀！

還有，高中升學考過後，大學修完國文課後，除了從事與國文相關行業的人，有幾人用的到文言文或再拿來讀的？
再看，國民黨黨魁吳敦義為挺文言派聲稱，禮運大同篇107字就講出大同世界，白話文要花幾千字去講。這又是政治上綱、意識形態掛帥的東西，禮運大同篇從古到今的注釋，恐怕比1070篇還多的多，且各家注解不一，以此認為文言文優於白話，不是太白賊了嗎？

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