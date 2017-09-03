胡，怎麼說》「台灣共同體」呱呱墜地新生

胡文輝

世大運後，政治行情消長議論紛紛，權位爭奪再起，那些各有所圖、各有所謀的紛擾， 都是過眼雲煙，排開政治雲煙現真相，一個「台灣共同體」已呱呱墜地新生。

誰種稻、誰割稻尾，誰丟臉、誰打臉...，這些議論很快都成了歷史垃圾。

世大運效應已深植人心，「台灣共同體」在台灣選手為台灣奮戰的精彩如史詩篇章，以及人民熱情參與、歡呼吶喊、期待失落等等共同經歷的實境過程，「台灣共同體」成為實體的存在。

世大運效應已深植人心，「台灣共同體」在台灣選手為台灣奮戰的精彩如史詩篇章。圖為網球男單金牌莊吉生（左）、女單銀牌李亞軒。（記者朱沛雄攝）

「民族是想像的共同體」，大師安德森（B.Anderson）這麼說；「國家創造民族」，大師霍布斯邦（E.Hobsbawm）、蓋爾納（E.Gellner）這麼說。「台灣共同體」的想像與創造，當然不是一朝一夕或那個人能畢其功於一役的，但的確在世大運的參與激情中，充分外顯成形並更勃興。 我們都是「台灣共同體」一員，這是世大運過程中，展現了台灣最大的交集與共識。

「台灣共同體」與「台灣共和國」之間，有交疊但並不等同，「台灣共同體」與「中華民國」之間，也有交疊但更不能等同。台灣共同體有她的國家想像，但國名仍沒有共識，這是台灣共同體在世大運擴增的「實境」中，仍存在相當的「虛擬」部分。

台灣共同體已是台灣人民最大交集與共識，無論那個黨派、無論獨統政治主張及意識形態，無論對世大運或對誰或對何事強烈不滿，批判時都不能背離台灣共同體，切割了台灣共同體，政治主張就成空論，政治人物就什麼都不是。