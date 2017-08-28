社論》世大運、福衛五號的啟示

台灣民眾近日沉浸在世大運賽事，與我選手頻頻勇奪獎牌的喜悅之中，金牌數量之多，創下台灣在國際比賽的新紀錄，使人產生台灣將可躋身體育大國的期待。同時，十年磨一劍，我自主研發的福衛五號衛星發射成功，展現了台灣高科技的技術與製造強項，許多默默奉獻，推動自製衛星的故事浮現，令人動容。

不可諱言的，這些年來台灣人極度缺乏自信，充滿自卑與挫折感，尤其與國力快速增長的中國對比，更是大感處處不如人，悲觀的氛圍籠罩整個社會。然而，世大運與福衛五號的成功，似乎一掃陰霾，台灣人的自信心與國家認同達到了近年的頂點。台灣人展現高度自信，連外媒都強烈感受到了，《德國之聲中文網》即稱，台灣人「異常自信」、「民族自豪感前所未有的高漲」。事實上，世大運的出奇成功，令人深感意外。原本世大運的成敗，似有與台北市長柯文哲的政治前途連結之嫌，事前的籌備工作變成柯Ｐ一人的獨腳戲，朝野大都冷漠以對，置身事外；而賽前更傳出比賽場館設施未臻完善與票房不佳的負面消息。加上世大運參與選手達一萬多人，以台灣人近年缺乏信心，自認不行的心理狀態而言，能否辦好世大運，確實讓人捏一把冷汗。

然而，意外發生了，衰運跌到谷底的同時，驚喜也跟著出現了。少數反年改成員不顧國家利益，為圖保全私利，施放煙霧彈阻撓選手進場，反而激起公憤，淪為全民公敵，更意外凝聚了國人的團結。尤其，接著上場的我國選手表現優異，大量贏得獎牌，展現了力與美的結合，帶來連連驚喜，贏得國人的讚賞與關注，乃開出了亮麗票房。世大運至此完全逆轉了先前的衰相，與台灣人的信心與尊嚴形成命運共同體。誠然，此次世大運有部分頂尖選手因其他重要賽事而缺席，因緣際會讓我選手得以一展身手，但能夠在這小奧運中名列前茅，仍是難能可貴的成就。這些獎牌的獲得都是扎扎實實的，是苦練與天分的結合，毫無僥倖。

世大運與福衛五號的成功，重塑國人的信心，不過全面翻轉國人的信心，卻是艱辛漫長的過程，因為台灣人信心低迷已是普遍現象，並非一、二次正向能量的釋放，就能挽回頹勢。在經濟面，吾人最常引用的例子就是，此波台股史上最長的萬點行情，國內投資人卻因看衰台灣的產業與經濟，很少投入其中，整波行情的大贏家乃是外資。在外資的拉抬下，大立光創下一股六千元的天價，一張股票是六百萬元；而台積電的市值更超過了半導體巨擘英特爾，如此的格局豈是信心不足的台灣投資人所能想像的？然而，外國專業投資機構並非胡亂拉抬，而是深切了解台灣製造業與供應鏈的強項，例如台灣是蘋果的重要供應鏈，與蘋果共享這些年的成長，才能塑造大立光與台積電奇蹟。

其實，台灣優質供應鏈不僅在於蘋果，電動車即將成汽車產業主流，而扮演開路先鋒的特斯拉，台廠亦是關鍵供應商，未來隨著電動車的飛快成長，這些供應鏈將成為推動我經濟成長的重要動力。但是，台灣供應鏈的價值，國內投資人看到了嗎？另外，原本掉入產業紅海的「四大慘業」，也漸漸走出陰霾，脫胎換骨，未來可能再造榮景。可惜的是，國內投資人依舊以「慘業」的刻板印象看待，等待企業回春之後，這些企業恐怕又大多落入識貨的外資手中，台灣投資人根本無福消受它的成果。

台灣近年處於逆境，內外壓力與挑戰接踵而來，尤其中國在政治、經濟、軍事、外交的打壓，如強風暴雨襲來，恣意摧折台灣。然而，世大運與福衛五號的成功，可視為台灣人信心由低谷回升的重要轉折，此際台灣人更必須重新檢視國力，正確認知台灣，奮力打拚，就能再度闖出一片天地與格局。