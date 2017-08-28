故事》一起來唱歌跳舞吧！世大運會歌的前世今生！

有在關心世大運的讀者們應該會發現，除了《擁抱世界擁抱你》這首主題曲之外，還有另外一段旋律，經常在這次的賽事中出現，不論是世大運的開幕典禮，或是每次頒獎的升旗儀式上，大會總是會播放這段旋律。這首曲子，其實是世界大學運動會的會歌《Gaudeamus igitur》。

2017台北世界大學運動會 （法新社）

每日一冷

世大運開幕至今已經一週，除了開幕式的插曲之外，讓你印象最深刻的片段是什麼呢？

你或許知道，這次世大運的主題曲《擁抱世界擁抱你》當中最洗腦的副歌旋律，採用了排灣族的古調旋律。而歌詞中的排灣族語：「i u giugi senasena i」（一起來唱歌跳舞），也因為這首主題曲而琅琅上口，讓許多來到台灣的外國選手，都認為它好聽極了！

有在關心世大運的讀者們應該會發現，除了《擁抱世界擁抱你》這首主題曲之外，還有另外一段旋律，經常在這次的賽事中出現——不論是世大運的開幕典禮，或是每次頒獎的升旗儀式上，大會總是會播放這段旋律。這首曲子，其實是世界大學運動會的會歌《Gaudeamus igitur》。

為什麼說不謀而合呢？因為如果將這句拉丁文歌名翻譯成中文，意思正是「讓我們一同歡樂」。

一般相信，《Gaudeamus igitur》的歌詞可以追溯至十三世紀、現存於法國巴黎國家圖書館的一卷拉丁文手抄詩歌「Subscribere proposui」。不過在當時，這首詩歌所搭配的旋律和我們現在聽到的完全不同。一直到十八世紀，這首詩歌被流傳到德國並且以純歌詞的形式翻譯出版，其中又以德國作家 C.W. Kindleben 在 1781 年的「學生歌本 （Studentenlieder）」當中收錄的版本最為通俗，於是被流傳開來：

Gaudeamus igitur（讓我們一同歡樂吧）

Juvenes dum sumus.（趁著還年輕的時候。）

Post jucundam juventutem（在年華盡退之後，）

Post molestam senectutem（在垂垂老矣之時，）

Nos habebit humus.（大地終將埋葬我們。）

這是《Gaudeamus igitur》的第一段歌詞，有著滿滿的「活在當下 （Carpe diem）」精神。也難怪人們將這首對酒歌，和享受青春、縱情享樂的學生族群畫上等號。

而在 C.W. Kindleben 出版「學生歌本」的隔年，萊比錫的出版社又將「學生歌本」配上重新配上音樂再次出版。其中《Gaudeamus igitur》所搭配的旋律，雖然其來源至今已經不可考，但也成為了「學生歌本」的六十四首歌曲當中，最有名的一首。

從此，《Gaudeamus igitur》的旋律幾乎成了「校園」、「學生」的代名詞。不只在校園人人傳唱，成為許多學生在畢業典禮上高歌的曲目，甚至出現在許多音樂、戲劇創作中。

1797 年，德國作曲家兼男高音華爾特，看中了《Gaudeamus igitur》中「活在當下」的意象，首次把它用在歌劇《浮士德博士》的學生場景中；而 1846 年，在法國作曲家白遼士的歌劇《浮士德的天譴》中，這首歌曲也再次出現。到了 1924 年，奧地利作曲家隆伯格的輕歌劇《學生王子》，同樣也將《Gaudeamus igitur》引用其中（點我試聽）。

白遼士（Berlioz, 1803-1869）：傳奇劇《浮士徳的天譴（La damnation de Faust）》

另外，熟悉古典音樂的讀者應該不陌生：當年布拉姆斯因為獲得德國布斯勞大學的榮譽學位，而創作的《大學慶典序曲》當中，除了大家熟悉的「慈母手中線，遊子身上衣」旋律之外，同時也在樂曲最後的大合奏，引用了《Gaudeamus igitur》的旋律（下方影片 10:07）。而「圓舞曲之王」小約翰．史特勞斯，也曾為了 1862 年的一場學生舞會，把《Gaudeamus igitur》的旋律改編成《學生波卡舞曲》（點我試聽）。

時間來到 1949 年，國際大學運動總會 （FISU） 在盧森堡成立。

在當時的冷戰氛圍之下，國際間原本曾經盛行的「世界學生運動會」遭到分化，難以將各國的選手齊聚一堂。經過十年的時間，國際大學運動總會終於和當時的國際學生聯盟 （I.S.U） 整合了東、西方陣營的學生，在 1959 年參加義大利在杜林舉辦的運動會。

這場歷史性的賽事，不只確立了往後「世界大學運動會 （Universiade）」的模式、決定了以星星纏繞英文字母「U」作為大會旗，更將《Gaudeamus igitur》設為頒獎典禮上取代各國國歌的大會歌。而這些刻意消除國旗、國歌等國家標誌的作法，其目的只是希望年輕的選手們，在運動場上追求的目標，可以超越國家、政治、宗教、種族等枷鎖。（但……事實上的狀況可參考底下這篇文章）

相關補充：法律白話文》奧會模式－台灣人出國比賽變成「中華台北」人？



也因此，這首自十八世紀就開始流傳的學生歌曲《Gaudeamus igitur》再次被賦予新的意義，成為世大運上讚頌年輕選手的光榮之歌。



1981 年，羅馬尼亞世大運（圖片來源：https://goo.gl/KmeFML）

正如同那句排灣族語「i u giugi senasena i（一起來唱歌跳舞）」和世大運會歌《Gaudeamus igitur（讓我們一同歡樂）》，世大運的創立初衷本來就是希望各國選手放下成見，一起到運動場上來追求更遠大的目標。

至於那些為了一己之利而阻撓選手來到運動場上的人們，或許我們能再次引用《Gaudeamus igitur》中的一段歌詞作為回應：