媒體
自由首頁 即時 報紙 影音 體育 娛樂 評論 時尚 3C 汽車 食譜 地產 專區

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載

TOP
自由評論網 > 媒體

故事》一起來唱歌跳舞吧！世大運會歌的前世今生！

有在關心世大運的讀者們應該會發現，除了《擁抱世界擁抱你》這首主題曲之外，還有另外一段旋律，經常在這次的賽事中出現，不論是世大運的開幕典禮，或是每次頒獎的升旗儀式上，大會總是會播放這段旋律。這首曲子，其實是世界大學運動會的會歌《Gaudeamus igitur》。
作者： 故事
2017-08-28 14:23
 | 2017-08-28 14:23

2017台北世界大學運動會 （法新社）

每日一冷

世大運開幕至今已經一週，除了開幕式的插曲之外，讓你印象最深刻的片段是什麼呢？

你或許知道，這次世大運的主題曲《擁抱世界擁抱你》當中最洗腦的副歌旋律，採用了排灣族的古調旋律。而歌詞中的排灣族語：「i u giugi senasena i」（一起來唱歌跳舞），也因為這首主題曲而琅琅上口，讓許多來到台灣的外國選手，都認為它好聽極了！

有在關心世大運的讀者們應該會發現，除了《擁抱世界擁抱你》這首主題曲之外，還有另外一段旋律，經常在這次的賽事中出現——不論是世大運的開幕典禮，或是每次頒獎的升旗儀式上，大會總是會播放這段旋律。這首曲子，其實是世界大學運動會的會歌《Gaudeamus igitur》。

為什麼說不謀而合呢？因為如果將這句拉丁文歌名翻譯成中文，意思正是「讓我們一同歡樂」。

一般相信，《Gaudeamus igitur》的歌詞可以追溯至十三世紀、現存於法國巴黎國家圖書館的一卷拉丁文手抄詩歌「Subscribere proposui」。不過在當時，這首詩歌所搭配的旋律和我們現在聽到的完全不同。一直到十八世紀，這首詩歌被流傳到德國並且以純歌詞的形式翻譯出版，其中又以德國作家 C.W. Kindleben 在 1781 年的「學生歌本 （Studentenlieder）」當中收錄的版本最為通俗，於是被流傳開來：

Gaudeamus igitur（讓我們一同歡樂吧）
Juvenes dum sumus.（趁著還年輕的時候。）
Post jucundam juventutem（在年華盡退之後，）
Post molestam senectutem（在垂垂老矣之時，）
Nos habebit humus.（大地終將埋葬我們。）

這是《Gaudeamus igitur》的第一段歌詞，有著滿滿的「活在當下 Carpe diem）」精神。也難怪人們將這首對酒歌，和享受青春、縱情享樂的學生族群畫上等號。

而在 C.W. Kindleben 出版「學生歌本」的隔年，萊比錫的出版社又將「學生歌本」配上重新配上音樂再次出版。其中《Gaudeamus igitur》所搭配的旋律，雖然其來源至今已經不可考，但也成為了「學生歌本」的六十四首歌曲當中，最有名的一首。

從此，《Gaudeamus igitur》的旋律幾乎成了「校園」、「學生」的代名詞。不只在校園人人傳唱，成為許多學生在畢業典禮上高歌的曲目，甚至出現在許多音樂、戲劇創作中。

1797 年，德國作曲家兼男高音華爾特，看中了《Gaudeamus igitur》中「活在當下」的意象，首次把它用在歌劇《浮士德博士》的學生場景中；而 1846 年，在法國作曲家白遼士的歌劇《浮士德的天譴》中，這首歌曲也再次出現。到了 1924 年，奧地利作曲家隆伯格的輕歌劇《學生王子》，同樣也將《Gaudeamus igitur》引用其中（點我試聽）。

白遼士（Berlioz, 1803-1869）：傳奇劇《浮士徳的天譴（La damnation de Faust）》

另外，熟悉古典音樂的讀者應該不陌生：當年布拉姆斯因為獲得德國布斯勞大學的榮譽學位，而創作的《大學慶典序曲》當中，除了大家熟悉的「慈母手中線，遊子身上衣」旋律之外，同時也在樂曲最後的大合奏，引用了《Gaudeamus igitur》的旋律（下方影片 10:07）。而「圓舞曲之王」小約翰．史特勞斯，也曾為了 1862 年的一場學生舞會，把《Gaudeamus igitur》的旋律改編成《學生波卡舞曲》（點我試聽）。

時間來到 1949 年，國際大學運動總會 （FISU） 在盧森堡成立。

在當時的冷戰氛圍之下，國際間原本曾經盛行的「世界學生運動會」遭到分化，難以將各國的選手齊聚一堂。經過十年的時間，國際大學運動總會終於和當時的國際學生聯盟 （I.S.U） 整合了東、西方陣營的學生，在 1959 年參加義大利在杜林舉辦的運動會。

這場歷史性的賽事，不只確立了往後「世界大學運動會 （Universiade）」的模式、決定了以星星纏繞英文字母「U」作為大會旗，更將《Gaudeamus igitur》設為頒獎典禮上取代各國國歌的大會歌。而這些刻意消除國旗、國歌等國家標誌的作法，其目的只是希望年輕的選手們，在運動場上追求的目標，可以超越國家、政治、宗教、種族等枷鎖。（但……事實上的狀況可參考底下這篇文章）

相關補充：法律白話文》奧會模式－台灣人出國比賽變成「中華台北」人？

也因此，這首自十八世紀就開始流傳的學生歌曲《Gaudeamus igitur》再次被賦予新的意義，成為世大運上讚頌年輕選手的光榮之歌。

1981 年，羅馬尼亞世大運（圖片來源：https://goo.gl/KmeFML）

正如同那句排灣族語「i u giugi senasena i（一起來唱歌跳舞）」和世大運會歌《Gaudeamus igitur（讓我們一同歡樂）》，世大運的創立初衷本來就是希望各國選手放下成見，一起到運動場上來追求更遠大的目標。

至於那些為了一己之利而阻撓選手來到運動場上的人們，或許我們能再次引用《Gaudeamus igitur》中的一段歌詞作為回應：

Pereat tristitia,（拋開悲傷，）
Pereant osores.（放下仇恨，）
Pereat diabolus,（打倒那些魔頭，）
Quivis antiburschius（那些反對年輕人的傢伙，）
Atque irrisores.（還有那些嘲諷的酸民。）

本文經授權轉載自故事X每日一冷 一起來唱歌跳舞吧！——世大運會歌的前世今生
故事：寫給所有人的歷史

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

快加入！新聞送上來！

iOS

Android

LINE加入好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
本文相關： 台北 台灣 前世今生 故事 世界大學運動會 2017世大運 世大運會歌 Universiade
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.