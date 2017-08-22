胡，怎麼說》那雙彈琴的手，舉起台灣的民族自豪…

胡文輝

郭婞淳，從小練舉重，那雙長滿厚繭的手，也能優雅的彈奏鋼琴，以彈「卡農」為自己紓壓。

昨天，在世大運競賽場，她舉破世界紀錄拿下金牌，她說，就是要把世界紀錄留在台灣！當她賽後哽咽流出喜極而泣的眼淚，多少人也紅著眼眶，為她感動，為她喝采！

台灣隊選手郭婞淳挺舉破世界紀錄，拿下金牌。（資料照，記者劉信德攝）

把世界紀錄留在台灣，郭婞淳達成了，她締造的挺舉142公斤世界紀錄，將永留世界舉重青史，與楊傳廣、紀政等曾創造世界紀錄的名將齊名。

郭婞淳那雙彈琴的手，舉起台灣的民族自豪，那雙長滿厚繭的手，把台灣舉起來、舉在世界頂尖。她的琴藝，雖無緣聆賞，但，郭婞淳已為台灣彈出一首美麗、優雅、堅強、奮力向上的「台灣進行曲」。

跆拳道女將蘇佳恩和李晟綱攜手在品勢混團奪金，她賽後說「我會記得這是三人的金牌」。三人金牌背後有故事，李晟綱原與女友、另一好手廖文暄聯手出戰，廖文暄一個月前因傷退出、由蘇佳恩入替，廖文暄全程協助蘇佳恩練習，三人無私合作是奪金關鍵。

李晟綱及蘇佳恩搭檔，摘下跆拳道品勢混合組金牌。（資料照，記者林正堃攝）

世大運場上，台灣選手在主場奮戰、團結、合作、無私、相勉等感人故事很多，真是書寫不盡。

還有，開幕典禮壓軸的聖火點燃，台灣巨砲陳金鋒豪雄一揮、聖火熊熊燃起，幕後有故事，彩排時，陳金鋒揮棒幾十次，小缺失也要NG重來，正式上場時才能完美，他說，因為「這是國家大事！」。幕後的無名英雄也寫不完。

「台灣巨砲」陳金鋒帥氣擊球點燃2017台北世大運聖火。（資料照，記者張嘉明攝）

辦好世大運是國家大事！從現在起到閉幕，請把政治黑手拿開、請自私鬼走開，大家一起為台灣兒女英雄及世界各國選手，鼓掌鼓到手心紅腫、喊加油喊到燒聲，好嗎？