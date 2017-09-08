胡，怎麼說》最強主力投手賴清德今登板救援

蔡總統在上任之初，派出林全「先發」，施政以來讓綠營陷入危局，不得不改派最強投手賴清德上場救援。（資料照，記者黃耀徵攝）



胡文輝

綠營當今局面，就是藍營沒擊出任何安打，卻因自己暴投及失誤連連，對方攻佔滿壘，並準備在2018年底縣市長及議員選舉，強迫取分或保送得分，綠營陣中最強主力投手賴清德，銜命即刻上場救援！



去年五月，在高得票率、高人氣、高民意支持度、高期待「四高」之下，蔡總教練派愛將林全先發，一年三個多月下來，「四高」跌落三個，明年底選舉如綠營總體得票率大跌，那就成「四低」。



在此期間，對手藍營不但連一支安打也沒，更在球場耍賴打滾丟水球干擾等等，讓人看不下去，但為何綠營會從四高到現在面臨三低、四低危局？



除了內、外大環境不佳，外有中國惡意霸凌，內有前朝藍營執政時把台灣賽場搞的破毀不堪，綠營接手爛攤後，重新打底整頓更困難之外，執政團隊本身問題也很大。



說林全政績多優，但為何綠營現在局面如此險惡？林內閣暴投、失誤還會少嗎？一個發呆、恍神，就可能失誤輸球，像台灣棒球隊在世大運慘敗，何況內閣！其實有的發呆、恍神者仍留任，只因球沒打到他守備區。



執政力建立在領導者設定正確議題與目標，訂定優先次序，強力執行並保持調整力，有人認為此次內閣改組，只換行政院三長及少數閣員，難以大破大立，其實，換了院長、副院長及秘書長，等於投手、捕手都換了，球隊戰力就大不同，如有人還在發呆恍神，應立即撤換不手軟。



最強主力投手賴清德此刻上場救援，沒有瞻前顧後、面面俱到的時間與空間，不管投快速球、變化球，都必須以膽識打破各種羈絆，必須一身是膽展現施政魄力。今天，大家都期待賴巨投投出帶領台灣走出困局的犀利好球。