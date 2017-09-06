胡，怎麼說》誰是路人甲乙丙丁？

「假如他可以當，路人甲乙丙丁也都可以當！」國民黨立委、前金管會主委曾銘宗以如此輕慢的口氣，嘲笑將上任的金管會主委顧立雄。講這種話只是在秀沒品的下限，反而凸顯自己太沒格調！

曾銘宗任金管會主委時，交往皆權貴，把人們當路人甲乙丙丁，大部分人不知他是誰，把他當路人戊己庚辛；直到他下台，兆豐金、永豐金等弊案爆開，大家才知道，他就是當時的金管會主委，被批放水、失職、縱容，未盡金融監管責任才出名。

圖為國民黨籍立委曾銘宗（左）等人為抗議前瞻預算案而禁食。（資料照，記者朱沛雄攝）

曾銘宗大概自認是金融專業，才會那麼傲慢，其實，他當年出任金管會主委，就是以「非金融背景出身」當做重點，現在卻以金融專業傲慢，批評在黨產會主委任內表現優秀的顧立雄，這不是曾銘宗打臉當年的曾銘宗嗎？他批別人愈重，自己的臉更腫！

金管會主委只要不與利益掛勾，懂法律並依法依理監督管理，公正不偏私，不管路人甲乙丙丁，只要具備基本條件，一定都比曾銘宗做的好，何況為追國民黨產身經百戰的顧立雄？

曾銘宗其言其行，不值一哂！他講的路人甲乙丙丁比喻，倒可以引用做為賴清德內閣的警惕，新上任的賴內閣各部會首長，也許知名度不夠，可能被認為是路人甲乙丙丁，但上任三個月如還是默默無聞，沒表現、沒好政策、沒能為政策辯護，那就應請他下台，回去當路人戊己庚辛！