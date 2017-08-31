胡，怎麼說》吳敦義好會演，一場荒腔絕食秀！

國民黨鬧夠沒？一場反前瞻絕食秀演的荒腔走板，還奧戲拖棚，簡直荒唐無極限！



荒唐一，這場絕食秀一開始就荒腔走板，國民黨立委曾銘宗臉書直播宣稱，29日19時起以「近乎自殘」方式禁食「5小時」抗議，5小時不吃飯叫近乎自殘？開腔就荒腔，實在太荒唐，簡直扯到爆，也被笑到爆！



（應是50小時啦，嘴巴誤講打一折5小時，預留撐不了隨時結束？）



荒唐二，29日晚上7時才開始，8點多國民黨主席吳敦義等一票就到現場安慰，才沒吃個把小時，吳敦義就皺眉嘆氣說不捨，還把曾、泰、葆三藍委的「禁食」提高層級為「絕食」。



（好一場絕食秀，吳敦義好會演喔！不小心演過頭？）

國民黨籍立委曾銘宗（左）、費鴻泰（左2）、賴士葆（右1）為了抗議前瞻預算案而禁食，國民黨主席吳敦義（右2）前往探視慰問。（記者朱沛雄攝）



荒唐三，吳敦義主持國民黨中常會通過「國會已死，民主之恥」決議聲援三藍委，黨中央聲援自己立委沒問題，但是，國會已死、民主之恥，國民黨在罵自己吧！



（當年老賊盤踞萬年國會、把國會搞死的正是國民黨，反民主改革的也是國民黨，竟無恥的用這八字罵別人）



荒唐四，隔不到20小時，吳敦義又去探曾、泰、葆，除了批民進黨獨裁，還稱國民黨未曾霸道專制，國民黨威權奶水餵養呵護長大的吳敦義，得了失憶症了嗎？



杯葛是少數黨權利，排除杯葛是多數黨責任，國家才能運轉。今天（31日）是立院本次臨時會最後一天，絕食秀再玩今天也要玩完。



給國民黨一個良心的建議，早早結束絕食杯葛秀，好好審國民體育法，給奮戰世大運的台灣英雄最有力的支持吧！