胡，怎麼說》不當習近平的跟屁蟲！

高中國文課文言、白話比例之爭，戰火烈烈延燒，反對調降文言文比例的一方，指控調降是政治介入、意識形態掛帥，還說調降文言比例，就會斷了傳統文化的根云云。這種指控本身就是政治、就是意識形態掛帥的產物。

說白了，專制統治中國的中共政權，為加強思想文化控制、裝飾統治正當性，近年大增文言教材份量，為專制政權塗上一層中華傳統文化脂粉。

習近平開口閉口「中華民族的偉大復興」，又是古人曰及詩詞，把中華文化及歷史當做專制政權的政治工具。那些文言派，有意或無意間，充當習近平的跟屁蟲，充當習高唱「中華民族的偉大復興」專政調的吹鼓手。

習近平開口閉口「中華民族的偉大復興」，又是古人曰及詩詞，把中華文化及歷史當做專制政權的政治工具。（美聯社）

文言文當然不能廢，但非要霸佔高比例不可，則令人不可思議。文言、白話如何定義、分割？如何強定佔比？

以下就舉幾首古人作品:

李白就不舉床前明月光了，另首淥水曲「淥水明秋月，南湖采白蘋，荷花嬌欲語，愁殺盪舟人。」

張志和的「青箬笠，綠簑衣，斜風細雨不須歸」。

如何界定以上作品是文言、白話？現在看也許有點文、當年一定很白。

柳永的「今宵酒醒何處，楊柳岸曉風殘月」，當時他的詞紅遍民間，號稱有井水處皆歌柳詞，俗民皆能歌，當然很白。

蒙古族統治中國元代作家元好問以詩論詩，「一語天然萬古新，豪華落盡見真淳」（論陶淵明詩）、「慷慨歌謠絕不傳，穹廬一曲本天然」（論敕勒歌），天然是最高境界，天生自然，貼近當時口語。

語文教育本質是表達、溝通、美學，強迫高中生讀大量文言文（死背），教學大都食古不化，根本背離語文教育，當然應該解放。

台灣的語文教育，當然以台灣為主體，不要當習近平「中華民族偉大復興」的跟屁蟲！