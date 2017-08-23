胡，怎麼說》金剛經擋預算，國民黨荒唐無下限！
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胡，怎麼說》金剛經擋預算，國民黨荒唐無下限！

作者： 胡文輝
2017-08-23 20:50
 | 2017-08-23 20:50

史上最荒唐！國民黨團為擋前瞻預算，竟提案要求把金剛經、戰國策等古書列入立院院會主決議。沒有最荒唐、只有更荒唐，國民黨真是荒唐無下限！


一個負責任的在野黨，應對重大政策及預算案提出「對案」，與政府方案做政策論辯，提供選民選擇，如果多數選民認為在野黨的對案優於政府方案，下次選舉就可能發生政黨輪替。


金剛經、戰國策等佛經及古文，竟然被國民黨當做前瞻計劃的對案，意思就是要你在金剛經戰國策與前瞻計劃之間做選擇，這能怎麼選擇？你能選金剛經、戰國策當做公共建設嗎？國民黨自己是蠢蛋，竟還想把人民當傻瓜！

國民黨團為了阻擋前瞻預算的通過，所提出的提案一早就送抵立法院議場，由議事人員一一提進議場。（記者叢昌瑾攝）


除了荒唐、離譜，國民黨立委竟提出這種案子，自棄於選民、自棄重新執政的機會、自棄在野黨的職責，更會令人質疑，國民黨這些立委，還能算是正常的人嗎？


監督政府、看緊人民荷包，本是立委職責，民進黨政府的前瞻建設計劃，可檢討、刪掉、修正、調整的預算項目不少，但像國民黨這種搞法，排擠了政策論辯的空間，根本就是放水，準備最後幹一架作秀了事。


反年改團體搞破壞亂世大運，證據確鑿被抓到了，卻敢做不敢當，還以各種超荒唐的藉口硬坳；國民黨拿金剛經、戰國策荒唐提案亂前瞻，也在硬坳，與反年改團體之亂行徑雷同。


看來國民黨正快速「李來希化」，被「李來希們」牽著鼻子走向無言的終結！

立法院國民黨團召開黨團大會，就第三次臨時會商討因應對策。（記者叢昌瑾攝）

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