胡，怎麼說》笨蛋，問題更在腦袋！

斷氣、全台大停電的元凶，中油昨天說是操作人員「誤觸」，今天變成電腦自動控制系統發出異常訊號。說白了，中油前後說法差別在，電動氣閥關閉斷氣之因，昨天是錯在人的胖手指，今天則是電腦瞎指揮！



找出問題，才能解決問題；找到真相，才能面對真相！否則，再多的道歉，只是在閃避責任。

斷氣是大停電元凶，關鍵在供氣系統的2229、2230兩個電動閥同時關了，中油昨稱是承包商巨路公司換電源供應器時，未按SOP將系統改為手動，電腦自動控制系統發出異常訊號，二閥同關瞬間斷氣。

針對大潭電廠供氣引起停電事件，中油董事長陳金德（左2）今日舉行記者會說明，並與公司相關主管鞠躬道歉。（記者方賓照攝）



以上說法有兩大問號，一是瞎指揮氣閥關閉的自控系統「異常訊號」是什麼？如何及為何產生？中油及巨路都沒說明。



二是中油承認曾七次違規，未按SOP將系統改為手動，第八次才出大包，前七次為何沒出包？第八次為何出大包？出包、沒出包的原因沒找出，就是怎麼死、怎麼活都不知道。



SOP形同虛設應一併究責之外，未按SOP改手動問題仍在人，中油董座陳金德稱是「結構性陋習」，那就不只胖手指，而是腦袋（企業文化）大問題了，沒換腦袋，問題不會解決。



中油、台電是台灣能源供應核心，能源問題當然是國家安全問題，這次斷氣大停電，讓台灣能源系統的脆弱危機現形，除了中油、台電的腦袋（領導高層）必須全部換掉，政府國安決策者也要換腦袋思考才行。