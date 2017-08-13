胡，怎麼說》反年改鬧世大運？Shame on you！

◎胡文輝



2017台北世大運開幕進入倒數計時，一場內戰-「中華台北」vs.「台灣」仍在打，這場「內」戰怎麼打，都不會有真正的贏家，不如就此休兵，先一致對「外」！

台北市長柯文哲帶著熊讚到處宣傳2017臺北世界大學運動會，呼籲市民購買門票觀賞比賽。（資料照，記者張嘉明攝）

在台灣舉行重要國際大賽，台灣隊竟不能「以台灣之名」出賽，讓人不能接受，而且，世大運手冊還出現「中華台北島」、「中華台北地形狹長」等介紹台灣的荒唐詞句，更為台灣正名增添火力，並引發「中華台北」vs.「台灣」內戰。

台灣，在台灣，不能稱台灣！這款代誌竟在台北世大運發生，這是毫無道理的事。即使拿出國際奧會（IOC）大帽子，壓的了台灣屈就現實的處境，也壓不住道理及人民期望。承辦世大運的台北市政府遭到兩邊壓力，只能當夾心餅，在夾縫中求化解，兩邊都不滿是預料中事。

以「內」戰形容「中華台北vs.台灣」，是因這場爭議幾乎都是關門在台灣打，台灣不能稱台灣、被迫稱中華台北，背後打壓台灣的黑手，其實就是中國及國際奧會（IOC）。

激進反年改團體曾揚言到世大運示威鬧場。圖為反年改團體向監察院陳情，請求協助聲請釋憲。（資料照，記者林良昇攝）

要力爭台灣正名，應該找源頭，對外向國際奧會及中國抗議；對內究責應追究當年簽下改名協議的國民黨政府，還有簽約承辦2017世大運的前郝龍斌市府。柯文哲市府則應在所有可行範圍內，讓台灣在2017世大運醒目響亮發聲及凸顯。

至於激進反年改團體揚言到世大運示威鬧場，這裡就借美國維州州長泰瑞‧麥考夫嗆極右派示威團體的那句話送給他們:Shame on you！