胡，怎麼說》最不前瞻的錯誤政策：募兵制

胡文輝

錯誤的政策比貪汙更可怕！募兵制問題浮出，國防政策良窳成敗，關係台灣生死存亡，以前述標準檢驗，最不前瞻的錯誤政策，就是全募兵制。

不管藍綠怎麼吵、政客怎麼卸責，都無法掩蓋募兵制問題，各打五十大板都太便宜他們了。

單論募兵制，扁馬都難逃「失政劣績」之責。（資料照，記者涂鉅旻攝）

2000年到2016年十六年間，民進黨扁政府、國民黨馬政府先後各執政八年，募兵制的決策及執行，問題多多，源頭都在這十六年。

扁、馬任滿時，都列出一大堆「豐功偉業」，在此不論其他，只論募兵制，扁馬都難逃「失政劣績」之責。

全募兵制始於2003年，雖延後一年到2018年才全面實施，但兵源不足問題已出現，沒了預官基層軍官缺很大，戰力損失無以估計。只要前瞻台灣的國際處境，面對企圖併吞台灣的強鄰中國，募兵制對保家衛國是負數。十六年都矇上眼睛不前瞻。

瑞士是中立國，但瑞士是全民皆兵的民兵制（瑞士公民出右腳是公民、出左腳就是戰士）；新加坡未面臨併吞危機，但服兵役是公民義務；更不用比以色列了。公民需服兵役的國家還很多。

再論前瞻少子化問題，台灣現在每年出生約二十萬人、一半是男性，以維持二十一萬軍隊計，志願役平均以服役十年計，未來大約要15%以上男性志願響應募兵號召才夠，可能嗎？只要簡單算術就知道答案。

還有，不必服役會貶低國民捍衛國家的光榮義務、減損對國家向心等價值。為討好選民，扁政府發其端，馬政府發揚光大，弱化國防、外交休兵...，何曾想過募兵制背後的國安危機？

蔡政府要前瞻，更該前瞻台灣安全，檢討廢掉最不前瞻、置台灣於險境的全募兵制，勇於恢復徵兵制。