胡，怎麼說》「王八蛋」才挺「王八蛋們」搞破壞！

反年改團體搞破壞亂世大運，台北市長柯文哲怒罵「王八蛋！」忍了很久、氣到不行的絕大多數台灣人民，出了一大口悶氣，大讚柯P罵的好！罵的剛剛好！



有網友上柯P臉書罵他才是王八蛋，還質問柯P，誰是王八蛋？柯P回嗆「你和那些反年改團體」。這句回嗆，讓「王八蛋」之戰戰火燒更旺，部分藍軍趁機參戰狠批柯P，不過，被網友自動大反擊，打的潰不成軍。

台北市長柯文哲（左）與世大運吉祥物熊讚。（資料照，記者陳志曲攝）



馬英九辦公室發言人徐巧芯也聲援那個罵柯P「才是王八蛋！」的網友，批柯文哲失格、丟臉，不過，徐巧芯「馬辦發言人」身分，領國家薪水，失格、丟臉四字也剛剛好罵到自己而已。



挺柯P罵反年改團體王八蛋，不是不追究維安失守責任，像邱豐光指揮調度無方、失職無能，當然要追究，柯P、內政部長、警政署長等責任不能逃避，不是罵王八蛋興波就解套。



但是，此時急著反罵柯P王八蛋，會令人質疑，是否為反年改團體解套？暗挺反年改團體亂世大運？



那些不分青紅皂白力挺亂世大運「王八蛋們」的，不少就是親中反台的另類王八蛋，台灣愈壞、他們愈樂，巴不得台灣垮，「王八蛋之戰」出現的一個現象就是，反台的挺亂台的，簡直就是王八蛋挺王八蛋！

台北世大運19日晚間正式開幕，反年改團體突襲阻擾，導致各國選手無法進場。（資料照，記者黃耀徵攝）



那些「王八蛋們」，其實只是一小撮，兩種加起來也不到台灣人口的1%，但是，如果放任縱容王八蛋們破壞台灣還很囂張，那麼，99%以上的台灣人，就會被那1%王八蛋們綁架，讓王八蛋們企圖得逞。



台灣人，你能不氣嗎？你能不罵那些王八蛋嗎？