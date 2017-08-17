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胡，怎麼說》You are fired！

作者： 胡文輝
2017-08-17 21:49
 | 2017-08-17 21:49

針對大潭電廠供氣引起停電事件，中油董事長陳金德（左二）16日舉行記者會說明，並與公司相關主管鞠躬道歉。（資料照，記者方賓照攝）

◎胡文輝

斷氣、全台大停電，中油出大包，民怨沸騰，董事長、總經理該負什麼責任？依照責任政治的SOP，就是下台負責！

依企業治理失敗的SOP，更簡單，就是：You are fired！

815斷氣停電事件發生後，最令人民厭惡的三件事都出現了，一是藍綠又鬥，二是派系又鬥，三是核與非核又鬥，除了鬥、鬥、鬥，你們還能幹嘛？

前副總統國民黨黨主席當選人吳敦義參加競爭力論壇10周年餐會，因全台跳電影響，晚宴會場漆黑一片。（資料照，記者王藝菘攝）

不必理會藍綠，在野藍軍不趁此捅蔡英文政府幾刀，才怪！將上任的國民黨黨魁吳敦義不經意說出，大停電對國民黨再起有很大幫助，讓人感覺有暗自竊喜味道，也不必理會。

不必理會派系，綠營內部爭權搶位保位，不是新鮮事，此時派系爭鬥暗潮再起，不令人意外，不過，如果派系為了保位搶位，卻讓民進黨蔡政府重創，那就更為可厭。

至於核與非核之鬥，根本就是假議題，更不必理會，因為斷氣大停電跟核與非核無關。

中油董事長陳金德16日舉行記者會說明大潭電廠供氣引起停電事件。（資料照，記者方賓照攝）

撥開前述三鬥混戰煙霧，回歸斷氣大停電的衝擊面，論斷政治責任及企業治理成敗之責，中油操作出包，造成668萬戶停電，台灣黑大半，民怨四起，帳都算在蔡英文及民進黨頭上，經濟部長下台扛政治責任，剛剛好而已，中油董座、總座，難道不必為企業治理失敗負責？

川普縱容種族主義，讓人厭惡，但他用企業治理原則管理團隊則令人稱讚，對出包壞事的人，很簡單，就是：You are fired！

蔡總統又震怒了，但震怒講過就往肚裡吞沒用，「You are fired」講的出來才會有效用。

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