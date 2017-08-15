胡，怎麼說》斷氣、大停電，那根胖手指...

因中油那根「胖手指」....，全台668萬戶大停電，這是台灣的一大危機！究責、下台都是一定要的，如何面對因應胖手指危機，也已刻不容緩！



全台大停電的原因找到了，中油人員誤觸天然氣管線關氣閥，台電大潭電廠被斷氣，六部燃氣發電機組瞬間全部跳機，電力頓失438.4萬瓩，佔台灣北部電力三成供應中斷，造成全台大停電。



金融業一根胖手指下錯單，可能造成客戶及銀行重大損失；攸關電力供應系統的那根胖手指操作錯誤，大停電影響更大更廣，這次受影響的人就在千萬人以上，醫院、廠商、交通等，因無預警跳電慘重損失！



除了有形損失，這次大停電的無形損失更大，民怨四起，人民對政府的信心大失、廠商投資時對是否缺電，不免忐忑不安等等，都不是短期間能恢復的。

大潭電廠跳脫釀全台17縣市大停電，15日晚間台北市許多地區陷入黑暗。（記者鹿俊為攝）



一根胖手指、誤關二氣閥，衝擊就那麼大，想想，還有多少胖手指？更不用說還有多少氣閥開關了，那一天、那一個可能誤觸？這是機率問題，透過SOP嚴格規範可降至最低，但無法避免萬一；如果胖手指的背後，有人為故意成份呢？恐怕防不勝防！



還有，這次大停電之初猜測紛紛，飛彈攻擊啦、恐攻啦等等，當然都是子虛烏有，不過，如果是非常時期呢？不能排除天然氣進口港遭敵方佈雷封鎖、電廠遭飛彈攻擊，因而造成全面大停電。



這次大停電，凸顯台灣社會維生系統的脆弱性，尤其能源，一出狀況危機立現，除了該負責的大官都下台，更應當做一次無預警的實地演習測試，把脆弱的地方找出，有形的備援系統及無形的心理建設都要補強，當危機成真，才能共同面對、因應、調適。