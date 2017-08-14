胡，怎麼說》廢得剛剛好而已！

◎胡文輝

蔡英文政府決定廢「蒙藏委員會」了，這一個莫名其妙、不知幹啥、不知為何存在的廢柴單位，位階竟與內政部、外交部、國防部同級，早就該廢，此時才廢，廢的剛剛好而已！

蒙藏委員會在台灣存在，是當年蔣介石及國民黨政權「大中國夢」碎片殘餘，「大中國」領土包括蒙古國的秋海裳形，比現在中國的老母雞大很多。

蒙藏服飾特展（資料照，記者黃佳琳攝）

蔣介石黨徒子孫國民黨死抱夢碎的殘屑，阻擋廢蒙藏委員會，去年總統及國會選舉都潰敗，蔡政府才能順利廢之，改抱中國大腿的統派政客及媒體，還在吱吱喳喳哀鳴，不知今夕何夕！

蒙古國是主權國家，蒙古民族曾征服統治中國，現在的台、中、蒙三國都是國際關係，台灣卻有蒙藏委員會，簡直荒唐至極，當然該廢！

台、蒙關係屬外交事務應歸外交部，不應歸陸委會。中國管治的內蒙自治區，照現行規定即可。

西藏是被中國武力佔領之國，圖博人（藏族）欲獨立而不可得，精神領袖達賴喇嘛追求高度自治，卻被中國視為眼中釘。台灣是小國，只能精神支持圖博人，卻留著蒙藏委員會，根本患了嚴重大頭病！

廢得剛剛好的，還有去年七月廢了被稱為霸王條款的《紅十字會法》，長期把持紅會資源的國民黨權貴曾發出哀鳴，最近中國九寨溝強震，陳長文、羅智強趁機醜詆蔡總統，稱廢紅會法是殺掉天使的劊子手云云。

其實，廢紅會法是回歸《人團法》及《勸募條例》，紅十字會不再享有緊急募款特權，陳、羅等要募款去中國救災，紅會與其他人民團體平等，沒特權而已。

廢掉特權、霸王條款叫劊子手？那台灣需要更多劊子手，才能讓轉型正義、社會公平早日出頭天！