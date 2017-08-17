自由廣場》慎防世大運期間停電

◎ 張國城

世大運開幕在即，八月十五日爆發了大範圍的停電事件，除了暴露出台灣基礎設施的脆弱之外，更對八月九日甫舉行過的「國家政軍演習」形成極為難堪的諷刺。如果在世大運期間，類似事件再度重演，譬如選手村停電造成外國選手抗議、賽場停電造成比賽無法進行、成績計算出現錯誤或爭議…將是台灣國際形象的重大災難。

由於電網的脆弱無法在幾天內就得到立刻強化，當局有必要對於世大運期間各比賽場地和選手村的供電安全做全方位的檢視，並且準備一定的應變措施，無須浪費時間去考慮甚麼核電是否要重啟的問題。因為重啟核電並不能替代電網脆弱和內部管理混亂的問題，更不用談在這種管理水準之下，正常的社會更應該質疑核能可能的風險，而非反其道而行。事實上台灣的核電廠仍有因為意外事故造成跳機，最近的幾次包括二○一七年六月二日核一廠二號機及七月二十三日核三廠二號機的跳機，只是平常未得到應有的關注而已，增加核能發電佔總體供電的比例並不是防止類似八月十五日意外的明智之舉。

其次，保護國家安全和公共生活秩序是當局責無旁貸的事，也是執政績效的最直接展現。因此對於所謂「國家政軍演習」與一切危機應變機制都該做全盤的檢討，以「察覺問題」、「測試能力」作為計畫和演習的目的，而非為了安定人心或顯示能力而高調誇耀。因為危機處理和國家安全經常就是以成敗論英雄。當局在這個部分無論投注多少努力，只要發生類似八月十五日的事件，民眾是不會認同的。

從去年的飛彈誤射到今年的電廠開關誤按，當局的表現極可能已經給予內外在敵對勢力明確的暗示與鼓勵。若不能有效防杜，終有自貽伊戚的時候。

（作者曾任行政院反恐辦公室研究員，現任教職）