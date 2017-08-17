自由廣場》有核電，就不會有大停電？

◎ 曾虹文

週二全台大停電，許多討論圍繞著「如果有核電，就不會發生停電」，意圖將核電導向問題的解方。但，有核電，週二的事故就不會發生嗎？有核電，發生跳機的事故就不會停電嗎？

大型電廠禁不起一次跳機：因工作人員操作失誤，導致大潭六部機組跳電，加上跟著跳機的中火五號機，瞬間電力減少四七○萬瓩，佔最大供電能力的十三％。這是電網瞬間喪失大量電力後，必然會啟動的自動保護裝置，以防止輸配電系統的崩潰，即便停機的核電機組都併聯發電，也只增加二二○萬瓩，電力供給與負載仍失衡，一樣會大停電。因此，問題的根本不是有沒有核電，而是對大型電廠發生事故的承受能力很脆弱，核電廠並不會提高對於大型電廠發生事故的彈性應變能力。

核電不是解方：尼莎颱風造成和平電塔倒塌而供電吃緊時，不少輿論將風向帶往有核電就不會缺電，似乎忘了今年六月核一廠二號機，正是因為豪雨造成電塔倒塌而停機。而根據原能會統計，二○○二年至今，三座核電廠共有二十九次跳機的紀錄。核電一樣有電塔倒塌跟跳機的情況，不應把焦點放在核電廠的有無，而忽略集中式電網及電廠大型化的危機，應系統性的從發、輸、配、送、用電等各個環節，進行全盤檢討與規劃，增加備援系統與分散風險的設置，設定智慧型電網、區域型電網，規劃儲電設備確保緊急用電安全，避免單一事件造成系統大規模失靈。若無法避免人為疏失的風險，就要提高能源供給的韌性。

讓停電成為能源轉型的契機：二○一一年首爾也發生一次大停電，市長朴元淳將危機定調在能源自給率不足、電網安全度低，因而啟動「減少一座核電廠」計畫，「提升能源自主」、「增進能源使用效率」、「推廣城市綠能」等，成為國際著名的能源轉型經驗。

台灣人民長期被餵食核電是萬靈丹的毒藥，以為核電可以解決一切，但發、輸、配、送、用每個環節的問題，不是有核電就能解決，也不是廢除核電問題就會消失。台灣能否向能源轉型推進，就看這次是否可以跳脫核電爭議的思考，不要把討論停留在「要不要核電」的層次上。

（作者為綠色公民行動聯盟研究員）