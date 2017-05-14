法律白話文》法國總統選舉為什麼要選兩次？

法國為啟蒙運動的發源地，也是誕生了許多不同的哲學流派，在意識形態的光譜上面因而有更多元的狀況，也因為其多元與尊重各種言論的傳統，極端主張的政治人物出現，也是很正常的事情。然而，若採用二輪投票制度，可以避免極端政治人物執政的機會。

劉珞亦

法國新總統馬克宏目前39歲，銀行家，曾經是社會黨的一員，但主張要走「中間路線」，所以離開社會黨（Parti socialiste）創立「前進！」（當選之後更名為「共和前進黨（La Republique En Marche）」）。他的政策路線，大致上可以分成社會議題上走左邊，經濟議題上走右邊。

法國新總統馬克宏（Emmanuel Macron）（資料照，AP）

例如：在經濟上，他主張減低企業稅，法定工時不變但實際狀況可以交由雙方自己協商；但在社會上，他主張包括對 80％ 的家庭免除住房稅，並且擴大健保給付範圍，如假牙、牙科、眼疾及助聽器等，可以由健保全額給付。

另外，他打算發給年輕族群「文化消費券」，以增加年輕世代參與文化消費的可能性。並且繼續加強維護同志族群的權益。

而近來歐洲各國爭論不休的移民議題上，馬克宏和歐盟站在一起繼續採取難民庇護政策，但也因為近年來的恐怖攻擊，所以主張增加邊境警察的人數，不過似乎並沒有要增加對難民的管控。

外交方面，他是親歐派，主張要和歐盟更多合作，所以可以看見在他的支持場合參雜不少歐盟的旗子。對支持自由貿易協定的他來說，他是認為不能完全由美國來主導，但他在這部分態度比較模糊，只能說他認為需要更多的民主參與。

有趣的是，美國著名的保守派雜誌「國家評論」就告訴大家，若你是保守派，你必須支持馬克宏，因為在經濟上的採取管制的態度，就是一種保守價值，雜誌亦認為極右的勒朋許多保護及福利政策反而是傾左的「社會主義」。左翼人士有些人支持馬克宏，但也有些人認為他根本代表著右翼「新自由主義」路線興起。只能說馬克宏的中間路線雖然遭受批評，但也因為這樣而得到許多支持。

什麼是總統選舉二輪制？

法國在總統選舉上採行「二輪投票制」。簡單來說就是，不論有多少候選人，第一輪選舉選完，若沒有任何候選人超過50％的得票率的話，第一名和第二名可以進入「第二輪」，而第二輪再由前兩名候選人正面廝殺。

但反過來說，若有人第一輪就有人得票超過50%呢？那該位候選人就能直接當選！（但法國自從採取二輪投票制後，沒有任何一個候選人在第一輪拿下50%）

為什麼要採二輪制？

這是為了避免極端主張的候選人當上總統。

法國為啟蒙運動的發源地，也是誕生了許多不同的哲學流派，在意識形態的光譜上面因而有更多元的狀況，也因為其多元與尊重各種言論的傳統，極端主張的政治人物出現，也是很正常的事情。

然而，若採用二輪投票制度，可以避免極端政治人物執政的機會，畢竟以一般的狀況來說，極端政治人物的支持群眾通常確實不會是社會的絕對公約數，但有可能是相對多數，而法國因為政黨的意識形態眾多，所以每一個政黨都有一定支持群眾的基礎，若只採取一輪投票的話，容易造成第一名的候選人並沒有超過50%的支持率就當選總統，而造成總統「正當性」不足，容易造成政局比較不穩。

台灣曾經發生政局不穩的狀況，當時陳水扁以39％支持率當選總統，而宋楚瑜和連戰分別得了37%及23%得票率，另外兩位候選人加起來約1%（許信良、李敖），皆因此落敗。但這卻造就了陳水扁第一任任期時是一個少數總統，當選基礎不穩定，使得政局也因此不穩定，最終導致行政體系的各種妥協，選舉的意義在這樣不穩定中，被稀釋不少。

有沒有人第一輪第一名，第二輪輸掉？

有，共三次！

第一次是1974年，社會黨的密特朗在第一輪選舉中以43.25%得票率拿下第一名，比第二名的季斯卡32.6%足足多了將近11％，但在第二輪中，卻以43.19%輸給季斯卡的50.81%。（PS：季斯卡因為起草歐盟憲法條約，有歐盟憲法之父之稱）

第二次在1981年時，情況則剛好相反，尋求連任的季斯卡，在第一輪拿下28.32%得票率，二次挑戰的密特朗則拿到25.85%，兩人再度殺進第二輪，風水輪流轉，此次選舉密特朗以51.76%拿下總統寶位，季斯卡則以48.24%落敗。

最後一次發生在1995年時，由代表社會黨喬斯班，以及保衛共和聯盟的席哈克，進入第二輪，在第一輪中喬斯班以23.3%拿下第一名，而席哈克以20.84％緊追在後。

會有這樣的拉鋸戰是有原因的，因為拿到18.58％得票率的第三名的候選人巴拉杜，原先答應自己同黨的黨主席不參與這次選舉，但他看到自己有一定的支持率，因而撕毀承諾出來角逐競選，結果導致同黨的黨主席在第一輪只能落到第二名。這名黨主席就是席哈克，進到第二輪後，落後的巴拉杜為了顧全大局因此宣布支持席哈克，最終席哈克以52.64%贏得總統。

法國民族陣線為什麼這次這麼受到歡迎？

意識形態光譜上，「民族陣線」通常被歸類為「極右派」，而一般來說「極右派」有幾點共同特徵：好戰、排外、反移民、高舉自己民族的光榮等，但各國的狀況並不一致。

近年來整個世界政治上的變化有往右派傾的趨勢，例如美國選出極度排斥移民的總統川普；英國方面，極右派的「英國獨立黨」崛起，在2015年大選中，總票數更獲得第三高票，脫歐成功亦展現了英國人選擇保護主義的決心；荷蘭的極右政黨「自由黨」，在2017年的大選中，雖然表現不如預期來得好，但也順利成為荷蘭第二大黨；奧地利極右政黨「奧地利自由黨」，也在2016年的總統選舉殺進第二輪，在第二輪小輸給綠黨；而德國方面，極右立場的「另類選擇黨」也逐漸獲得更多人的支持。

也因為近幾年來全球化造成勞工的薪資下降，貧富差距過大，移民產生的社會問題，甚至不斷的法國恐怖攻擊，都造成歐洲「排外」的態度愈演愈烈，民族陣線這個不算年輕的政黨，也順著此波傾右趨勢下逐漸強盛。

此次代表民族陣線參選的勒朋，也殺入第二輪，並且在第二輪中拿到民族陣線前所未有的一千多萬張選票，34%的支持率，也為法國未來政局種下更多不確定因素。

未來困境？

馬克宏這次當選，是法國第五共和以來第一次非傳統左派和右派政黨當選總統，確實開創了一個新的局面，但事實上也隱含了一個巨大的隱憂。

法國第五共和的憲政制度是採「半總統制」，有些類似於我國的憲政體制，而在半總統體制下，公民一邊要選出總統，另外一邊要選出國會議員，而國會最多數的政黨，則會依照法國的憲政體制，擔任總理（類似於我國的行政院長）。

法國的國會議員選舉也是採「二輪投票制」，但比較特別之處是在於是若國會議員超過50%得票直接當選，但若沒有人再第一輪中超過50％，則是有超過12.5%的國會議員，可以進入第二輪。

假設在一個選區，有10位候選人，若有4位候選人得票率超過12.5%，則此4位進入二輪選舉。

因此在這樣的情況下，馬克宏的新興政黨，因為去年才成立，人才在比較缺少的情況底下，在國會選舉中，也會因為人數較少以及走中間路線而難以得到國會多數的席次，產生的「左右共治」。就是總統的政黨，和總理（國會多數政黨）不同政黨的狀況。如此一來，在未來馬克宏執政下，政策若是得不到國會多數的認可，就成為未來執政的一大隱憂。

本文經授權轉載自法律白話文 法國總統選舉為什麼要選兩次？

法律白話文運動 Plain Law Movement