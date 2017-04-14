法律白話文》爸媽到底能不能上傳自己孩子的萌照呢？

相信每個孩子在爸媽眼裡都是獨一無二，美麗又可愛！甚至手上的相機快門從寶貝出生之後就沒停過，深怕錯過孩子一生難得的成長過程，並且常常不吝惜地把自家的萌娃照上傳至社交軟體。但是，父母親真的有權利把自家的萌娃照上傳分享給大家看嗎？

爸媽到底能不能上傳自己孩子的萌照呢？（資料照，記者張菁雅攝）

楊貴智

這裡其實牽涉很有趣的法律問題喔！

爸媽上傳自己小孩子的萌照，會影響小孩子的隱私權及肖像權。因此理論上要小孩子同意才能上傳到粉絲團。

但是有個很明顯的問題是，民法1086條第一項規定父母為其未成年子女之法定代理人，所以父母似乎可以代理小孩子行使同意權，允許父母上傳小孩子的照片？

好像哪裡怪怪的？這裡存在很明顯的利益衝突（”父母經營粉絲團的利益”跟”小孩子受保障的隱私權及肖像權”），但爸媽似乎可以片面決定。

爸媽上傳自己小孩子的萌照，會影響小孩子的隱私權及肖像權？！（資料照，照片提供／曾學俞）

因此民法其實有規定，這種情況叫做自己代理，父母不能從事這樣的自己代理自己跟小孩之間法律關係的行為。

民法更規定了「父母之行為與未成年子女之利益相反，依法不得代理時，法院得依父母、未成年子女、主管機關、社會福利機構或其他利害關係人之聲請或依職權，為子女選任特別代理人。」

將自己與子女的生活大小事都放上網路「曬親情」，對小孩真的是好事嗎，尤其網路無遠弗屆，又幾乎成為人類的集體大腦，任何上傳到網路的資訊都難以「被遺忘」，網路這樣的特性不能不考慮。

民法規定，父母對子女有保護及教養之權利義務。曬親情分享歡樂，是人之常情，跟父母學習維持良好人際關係，對小孩也有幫助，但是界線如何拿捏得當，才能同時保護到孩子，需要更多人一起思考。

※ 肖像權是一種個人關於自我外在形象是否被公開、製作或使用的權利，請參考我們的文章：

法律白話文》我在執行公務你不可以拍－警察執法有「肖像權」嗎？

本文經授權轉載自法律白話文 爸媽到底能不能上傳自己孩子的萌照呢？

法律白話文運動 Plain Law Movement