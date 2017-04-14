TOP
法律白話文》爸媽到底能不能上傳自己孩子的萌照呢？
相信每個孩子在爸媽眼裡都是獨一無二，美麗又可愛！甚至手上的相機快門從寶貝出生之後就沒停過，深怕錯過孩子一生難得的成長過程，並且常常不吝惜地把自家的萌娃照上傳至社交軟體。但是，父母親真的有權利把自家的萌娃照上傳分享給大家看嗎？
作者： 法律白話文
2017-04-14 12:00| 2017-04-14 12:00
爸媽到底能不能上傳自己孩子的萌照呢？（資料照，記者張菁雅攝）
楊貴智
這裡其實牽涉很有趣的法律問題喔！
爸媽上傳自己小孩子的萌照，會影響小孩子的隱私權及肖像權。因此理論上要小孩子同意才能上傳到粉絲團。
但是有個很明顯的問題是，民法1086條第一項規定父母為其未成年子女之法定代理人，所以父母似乎可以代理小孩子行使同意權，允許父母上傳小孩子的照片？
好像哪裡怪怪的？這裡存在很明顯的利益衝突（”父母經營粉絲團的利益”跟”小孩子受保障的隱私權及肖像權”），但爸媽似乎可以片面決定。
爸媽上傳自己小孩子的萌照，會影響小孩子的隱私權及肖像權？！（資料照，照片提供／曾學俞）
因此民法其實有規定，這種情況叫做自己代理，父母不能從事這樣的自己代理自己跟小孩之間法律關係的行為。
民法更規定了「父母之行為與未成年子女之利益相反，依法不得代理時，法院得依父母、未成年子女、主管機關、社會福利機構或其他利害關係人之聲請或依職權，為子女選任特別代理人。」
將自己與子女的生活大小事都放上網路「曬親情」，對小孩真的是好事嗎，尤其網路無遠弗屆，又幾乎成為人類的集體大腦，任何上傳到網路的資訊都難以「被遺忘」，網路這樣的特性不能不考慮。
民法規定，父母對子女有保護及教養之權利義務。曬親情分享歡樂，是人之常情，跟父母學習維持良好人際關係，對小孩也有幫助，但是界線如何拿捏得當，才能同時保護到孩子，需要更多人一起思考。
※ 肖像權是一種個人關於自我外在形象是否被公開、製作或使用的權利，請參考我們的文章：
法律白話文》我在執行公務你不可以拍－警察執法有「肖像權」嗎？
本文經授權轉載自法律白話文 爸媽到底能不能上傳自己孩子的萌照呢？
- 法律白話文》什麼是扣繳憑單？
- 法律白話文》【台灣最美的風景是…？①】人權法的平等與不歧視
- 法律白話文》藍紫白綠黑淡咖啡紅色 你知道法庭上這些顏色代表的人物是誰嗎？
- 法律白話文》叮咚！一百份披薩不請自來？
- 法律白話文》我在執行公務你不可以拍－警察執法有「肖像權」嗎？
- 法律白話文》相忍為國夠了嗎？為國爭光應有的運動員保險
- 法律白話文》過勞之島的煉成（三）—加班不給加班費的撇步（還可以超時工作）
- 法律白話文》法律用語─瘖啞人對於聽障者是一種歧視？
相關文章