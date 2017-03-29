法律白話文》藍紫白綠黑淡咖啡紅色 你知道法庭上這些顏色代表的人物是誰嗎？

就在上週，台灣第一次透過網路直播大法官進行釋憲法庭，你看了嗎？可發現到他們所穿著的法袍跟平常在法庭上所看到的法袍不太一樣？而這些法袍上的顏色又代表著什麼樣的意義呢？

潘宏朋

就在（2017. 3 .24） 展開了亞洲第一場同性婚姻釋憲案，全世界的人都在觀看這歷史性的發展最終會導向何方。對於一般民眾而言，這也是第一次能透過網路直播來觀看大法官進行釋憲的過程，而當你看到大法官進入會場與釋憲過程時，你有發現到他們所穿著的法袍跟平常在法庭上所看到的法袍不太一樣嗎？這些法袍上的顏色又代表著什麼意義呢？

針對同婚釋憲案，大法官24日召開憲法法庭進行言詞辯論，由司法院長許宗力（後中）擔任審判長。（資料照，記者黃耀徵攝）

難不成是智慧與勇氣的象徵嗎？讓我們繼續看下去。

《金剛戰士》。（翻攝自洛杉磯時報）

在台灣法庭上不同職位的人員所穿著的法袍顏色與款式都不太相同，而其中法袍上的顏色所代表的意涵，至今並沒有一個較為確切的說法，不過倒是可以從其職位之職責而推敲出顏色背後所代表的象徵性意涵。

圖片來源：http://pic.pimg.tw/romanticinrecall/1345792033-3798605320_n.jpg

法官：平時所穿著的法袍是黑袍鑲藍邊，而用藍色來代表法官可能意旨由於法官握有審判上的生殺大權，因此在審判上更須追求公正、公平。而藍色在另一方面也代表著天空，同時也隱含著法官的影響力就如同蒼天。



法官曾雨明。（資料照）

檢察官：所穿著的法袍是黑袍鑲紫邊，用紫色來代表懺悔，希望被告在法庭上可以對於自己曾經犯下過的罪行，勇敢的面對，並深深的懺悔自己曾經犯下的過錯。

吳怡盈檢察官。（資料照，記者顏宏駿攝）

律師：所穿著的法袍是黑袍鑲白邊，白色則代表著忠誠、勝利、和平、潔白，由於律師在法庭上負責幫助當事人進行辯護，因此用白色象徵著律師的立場是忠誠潔白，為自己的辯護人謀求最有利的辯護。

顧立雄律師，現擔任行政院不當黨產處理委員會主任委員。（資料照，記者張聰秋攝）

書記官：所穿著的法袍是黑袍鑲黑邊，黑色則代表著紀錄，由於書記官在法庭上主要職責是記錄統整法庭上的經過，對於法官、原告、被告等曾經說過的話，全部記錄於本子上。另一派說法則是說，早期書記官必須以墨水來記載內容，手因此常常被墨水所沾黑。

公設辯護人：所穿著的法袍是黑袍鑲綠邊。民間較為幽默的說法是說，由於需要公設辯護的案子過多，因此讓公設辯護人繁忙於工作上，每天都有著許多案子，讓公設辯護人的臉都綠了。

公設辯護人林富貴。（資料照，記者林嘉東攝）

通譯：所穿著的法袍是黑袍鑲淡咖啡色邊。



公證人：所穿著的法袍是黑袍鑲領紅色邊。

圖片來源：http://www.notary-chon.com.tw/Notary_Introduction.html

大法官：所穿著的法袍跟前面的法袍則不太相同，大法官的法袍是黑色長袍然後著心形領，外罩紫紅色披肩。



看完以上的介紹後，對於法庭上相關人員的介紹有比較清楚了嗎！！下次可不要搞混了喔！！

本文經授權轉載自法律白話文 藍紫白綠黑淡咖啡紅色 你知道法庭上這些顏色代表的人物是誰嗎？